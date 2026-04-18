Швыдкой призвал соблюдать авторское право в отношении писателей за рубежом
20:42 18.04.2026
Швыдкой призвал соблюдать авторское право в отношении писателей за рубежом

Швыдкой призвал соблюдать авторское право живущих за границей писателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швыдкой призвал соблюдать авторское право в отношении писателей, живущих за границей и не нарушающих российское законодательство.
  • Он подчеркнул, что в России долго шли к понятной и прозрачной системе авторского права, и ее не стоит легкомысленно разрушать.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Авторское право необходимо соблюдать не только в вопросах, связанных с использованием искусственного интеллекта, но и в отношении писателей, живущих за границей и не нарушающих российского законодательства, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Разделяя озабоченность представителей медиаиндустрии, которые направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко в связи с рамочным законопроектом, затрагивающим важную тему авторского права, которое может быть нарушено при использовании нейросетей, участвующих в создании новый художественных произведений, должен сказать, что авторское право, которое создавалось на протяжении десятилетий, должно быть альфой и омегой в работе не только с нейросетями, но и в традиционных отношениях между авторами, издателями и продюсерами", - заявил Швыдкой.
По его словам, в России слишком долго шли к абсолютно понятной, прозрачной, цивилизованной системе авторского права, которая нашла отражение в гражданском кодексе, чтобы "легкомысленно его разрушать". Он подчеркнул, что это относится и к взаимоотношениям с зарубежным партнерами.
"Несмотря на все потрясения геополитического характера, как бы ни вели себя элиты недружественных государств, очень важно соблюдать нормы международного права в этой деликатной сфере. Все, что в ней происходит, должно происходить в рамках действующего законодательства: это относится и к тем авторам, которые сегодня за рубежом, если они не нарушают те законы, которые существуют в России", - отметил Швыдкой.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство РФ прорабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность.
