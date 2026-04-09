Григоренко рассказал о сервисах "Жизненные ситуации" на Госуслугах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Свыше 72 миллионов граждан на сегодняшний день воспользовались сервисами "жизненная ситуация" с момента старта проекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось жизненными ситуациями. Это какой-то космический рост последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей", - заявил он.

Самыми востребованными стали сервисы, связанные с ключевыми жизненными этапами: "Поступление в вуз" - 10 миллионов обращений, "Налоговый вычет" - 7 миллионов, "Выход на пенсию" - 6 миллионов, "Защита от мошенников" - 4 миллиона и услуги для многодетных семей - 2 миллиона.

Ежедневная аудитория портала "Госуслуг" составляет 14 миллионов человек , всего зарегистрировано 112 миллионов человек.

Сегодня на портале – свыше 1,6 тысячи федеральных услуг.