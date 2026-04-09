Григоренко рассказал о сервисах "Жизненные ситуации" на Госуслугах
19:32 09.04.2026 (обновлено: 19:47 09.04.2026)
Григоренко рассказал о сервисах "Жизненные ситуации" на Госуслугах

Григоренко: более 72 млн россиян воспользовались сервисами "Жизненные ситуации"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Свыше 72 миллионов граждан на сегодняшний день воспользовались сервисами "жизненная ситуация" с момента старта проекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас уже больше 72 миллионов человек воспользовалось жизненными ситуациями. Это какой-то космический рост последние два года, в сотни раз увеличивается масштаб пользователей", - заявил он.
Самыми востребованными стали сервисы, связанные с ключевыми жизненными этапами: "Поступление в вуз" - 10 миллионов обращений, "Налоговый вычет" - 7 миллионов, "Выход на пенсию" - 6 миллионов, "Защита от мошенников" - 4 миллиона и услуги для многодетных семей - 2 миллиона.
Ежедневная аудитория портала "Госуслуг" составляет 14 миллионов человек , всего зарегистрировано 112 миллионов человек.
Сегодня на портале – свыше 1,6 тысячи федеральных услуг.
Как подчеркнул вице-премьер, перевод разрозненных государственных услуг в формат "жизненных ситуаций" стал следующим этапом развития портала "Госуслуг". Речь идет о комплексных сервисах, объединяющих необходимые процедуры по конкретным жизненным событиям - от поступления в вуз до оформления социальных статусов и выхода на пенсию. На сегодняшний день на федеральном уровне запущено 70 таких сервисов.
