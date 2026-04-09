Путин в четверг проведет несколько закрытых встреч

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Кремле ряд закрытых встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. График без публичных мероприятий. Сегодня много разных встреч, но они все закрытые", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сегодня состоится одна открытая рабочая встреча с вице-премьером Дмитрием Григоренко, на которой заместитель председателя правительства доложит Путину об итогах работы в сферах цифровизации госуправления, IT-отрасли, развития искусственного интеллекта и других.