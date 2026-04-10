Мошенники обманывают россиян с помощью технологий ИИ - РИА Новости, 10.04.2026
01:08 10.04.2026 (обновлено: 06:05 10.04.2026)
Мошенники обманывают россиян с помощью технологий ИИ

РИА Новости: мошенники обманывают россиян с помощью технологий ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта при хищении средств, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами телефонных мошенников.
"Многие процессы по хищению средств у мошенников уже выстроены на основе искусственного интеллекта", — рассказал Машаров.
По его словам, уже выстроенные схемы мошенничества активно развиваются с применением современных технологий, что требует дополнительных решений на уровне законодательства.
"Предложенная правительством концепция механизма ответственности банка или оператора сотовой связи в зависимости от конкретного примера может быть только поддержана", — сказал Машаров.
Он отметил, что обращения граждан в Общественную палату показывают: в ряде случаев ответственность может лежать как на банках, так и на операторах связи, однако зачастую пострадавшим в судебном порядке необходимо доказывать, что он действовал под влиянием мошенников.
По словам Машарова, доказать, что человек действовал под влиянием мошенников возможно, как правило, только при признании его потерпевшим в рамках уголовного дела. Он подчеркнул, что создание государственной информационной системы антифрод позволит исключить ситуации, при которых фактически отсутствует установленное виновное лицо, и упростит защиту прав пострадавших.
Правительство ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.
ТехнологииРоссияЕвгений МашаровВладимир ПутинДмитрий Григоренко
 
 
