Путин встретился с вице-премьером Григоренко

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Григоренко доложит об итогах работы по сфере своей компетенции в правительстве. Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, - цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта.
Вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным он возглавляет комиссию при президенте по вопросам развития технологий ИИ, которая была создана в феврале указом Путина. Комиссия координирует работу министерств, регионов, ЦБ и других органов в сфере внедрения ИИ.
Последний раз Путин и Григоренко виделись на совещании по экономическим вопросам в начале февраля. В двустороннем формате они встречались в августе 2025 года, тогда речь шла о развитии портала госуслуг и внедрении цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.