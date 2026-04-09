Путин встретился с вице-премьером Григоренко - РИА Новости, 09.04.2026
19:27 09.04.2026 (обновлено: 23:48 09.04.2026)
Путин встретился с вице-премьером Григоренко

Путин обсудил с вице-премьером Григоренко цифровое развитие и связь

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Григоренко доложит об итогах работы по сфере своей компетенции в правительстве. Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, - цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта.
Вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным он возглавляет комиссию при президенте по вопросам развития технологий ИИ, которая была создана в феврале указом Путина. Комиссия координирует работу министерств, регионов, ЦБ и других органов в сфере внедрения ИИ.
Последний раз Путин и Григоренко виделись на совещании по экономическим вопросам в начале февраля. В двустороннем формате они встречались в августе 2025 года, тогда речь шла о развитии портала госуслуг и внедрении цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
ПолитикаРоссияДмитрий ГригоренкоВладимир ПутинДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
