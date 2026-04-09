Путин проведет встречу с вице-премьером Григоренко

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из рабочих встреч сегодня будет с докладом у президента Дмитрий Григоренко", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заместитель председателя правительства проинформирует президента об итогах работы по сфере своей компетенции в правительстве.
"Григоренко выполняет очень важные функции, включая все вопросы, связанные с цифровизацией и с другими направлениями. Поэтому ожидается обширный доклад", - отметил Песков.