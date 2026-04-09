Более 1,5 миллиона россиян оформили самозапрет на новые сим-карты

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Более 1,5 миллиона самозапретов на новые сим‑карты оформили граждане с сентября 2025 года", - сообщили там по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, свыше 4 миллионов россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников. Эти результаты подтверждают востребованность действующих антимошеннических мер, добавил он.
В МВД рассказали, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека
14 октября 2025, 21:28