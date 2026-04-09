Более 1,5 миллиона россиян оформили самозапрет на новые сим-карты

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Самозапрет на оформление новых сим-карт через портал "Госуслуги" за последний год установили 1,5 миллиона граждан, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Кроме того, свыше 4 миллионов россиян воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" по защите от мошенников. Эти результаты подтверждают востребованность действующих антимошеннических мер, добавил он.