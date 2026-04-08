В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии - РИА Новости, 08.04.2026
14:31 08.04.2026 (обновлено: 16:28 08.04.2026)
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии вместо бумажного паспорта

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва. В России первые пассажиры воспользовались опцией посадки в поезд по биометрии вместо бумажного паспорта, одним из них стал корреспондент РИА Новости.
О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.
Корреспондент РИА Новости купил билет на один из них и сел в поезд по биометрии. Это "Ласточка", которая ходит между Москвой и Костромой. Вместо привычного предъявления бумажного паспорта было достаточно предупредить проводника о желании сесть в вагон по биометрии и посмотреть в камеру служебного планшета. Вся процедура заняла несколько секунд.
Показывать бумажный билет при посадке в поезд в России пассажиров не просят уже несколько лет. А вот посадка в поезд по биометрии заработала впервые. Сначала ее тестировали специалисты, а теперь запустили и для пассажиров.
Чтобы совершить "цифровой путь" в поезд, пассажиру необходимо следующее: паспорт РФ, возраст минимум 18 лет, подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (сданные, например, в банке или МФЦ фотографии лица и запись голоса) и подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Плюс надо единожды дать согласие на доступ сервисов РЖД к вашим биометрическим данным на сайте ЕБС в разделе про посадку в поезд по биометрии.
Еще один важный момент: билет должен быть куплен на действующий паспорт гражданина РФ или загранпаспорт гражданина РФ. И они должны быть "привязаны" к Госуслугам.
РЖД отмечали, что на время испытаний сервиса пассажир пока должен иметь при себе бумажный паспорт. При успешном завершении эксперимента на выбранных маршрутах посадка в поезд по биометрии будет масштабирована на другие поезда.
Возможность посадки в поезд по бумажному паспорту, добавляли в компании, сохранится.
