14:01 29.04.2026
Совфед одобрил механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов

В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов.
  • Он будет применяться только к продавцам, которые намеренно игнорируют предупреждение системы ГИС МТ о запрете продажи товара.
  • Новый закон также расширяет возможности для оперативного реагирования на нарушения в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов одобрен Советом Федерации, сообщил аппарат вице-премьера – главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Ранее ответственность за подобные нарушения уже была предусмотрена законодательством. Теперь, благодаря развитию цифровых сервисов, такие случаи выявляются автоматически: со 100% точностью их фиксирует государственная информационная система маркировки товаров (ГИС МТ). Введение автоматизированного механизма привлечения к ответственности позволяет оперативно реагировать на нарушения без проведения дополнительных проверок, говорится в сообщении.
"Механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов одобрен Советом Федерации… Мера коснется только тех продавцов, которые намеренно игнорируют на кассе предупреждение, то есть сигнал системы ГИС МТ, о том, что продажа данного товара запрещена", - отмечается в сообщении.
Развитие цифрового контроля в России позволяет, с одной стороны, сокращать прямое взаимодействие бизнеса с контролерами, а с другой – более эффективно бороться с оборотом опасных товаров, указывается там же.
При этом обязательным условием для применения "автоштрафов" являются фиксация нарушения системой маркировки, подтверждение кассовым чеком, передача сигнала в личный кабинет нарушителя и гарантия права на обжалование в досудебном порядке через портал "Госуслуги".
Согласно новому закону, также расширяются возможности для оперативного реагирования на нарушения в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, предусмотрена возможность привлечения к ответственности за нарушение параметров рекомендуемой цены на такую продукцию, что является одним из признаков контрафакта.
Данный проект закона разработан Роспотребнадзором. Отмечается, что с момента внедрения маркировки общее количество нарушений существенно снизилось: при продаже пищевой продукции - в 5 раз, при продаже непищевой продукции - в 10 раз.
РоссияДмитрий ГригоренкоСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
