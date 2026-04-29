Совфед одобрил механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов одобрен Советом Федерации, сообщил аппарат вице-премьера – главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее ответственность за подобные нарушения уже была предусмотрена законодательством. Теперь, благодаря развитию цифровых сервисов, такие случаи выявляются автоматически: со 100% точностью их фиксирует государственная информационная система маркировки товаров (ГИС МТ). Введение автоматизированного механизма привлечения к ответственности позволяет оперативно реагировать на нарушения без проведения дополнительных проверок, говорится в сообщении.

"Механизм "автоштрафов" за продажу просроченных продуктов одобрен Советом Федерации … Мера коснется только тех продавцов, которые намеренно игнорируют на кассе предупреждение, то есть сигнал системы ГИС МТ, о том, что продажа данного товара запрещена", - отмечается в сообщении.

Развитие цифрового контроля в России позволяет, с одной стороны, сокращать прямое взаимодействие бизнеса с контролерами, а с другой – более эффективно бороться с оборотом опасных товаров, указывается там же.

При этом обязательным условием для применения "автоштрафов" являются фиксация нарушения системой маркировки, подтверждение кассовым чеком, передача сигнала в личный кабинет нарушителя и гарантия права на обжалование в досудебном порядке через портал "Госуслуги".

Согласно новому закону, также расширяются возможности для оперативного реагирования на нарушения в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, предусмотрена возможность привлечения к ответственности за нарушение параметров рекомендуемой цены на такую продукцию, что является одним из признаков контрафакта.