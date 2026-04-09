Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил доработать порядок возмещения ущерба жертвам мошенников - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 09.04.2026 (обновлено: 20:31 09.04.2026)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко поручил доработать порядок возмещения средств россиянам, которых обманули мошенники.
Он отметил, что в нынешней системе банк или оператор связи рассматривается как субъект повышенной опасности, "как автомобиль, когда при всех равных водитель всегда виноват".
"В целом с точки зрения защиты интересов граждан это справедливо", — добавил он.
Григоренко подчеркнул, что в этой ситуации выбирается уклон в сторону защиты интересов россиян. Помимо этого, по его словам, антимошеннические меры позволили снизить ущерб россиянам от деятельности киберпреступников, как и число таких правонарушений — в 2025 году их стало на 12 процентов меньше.
При этом свыше 26 миллионов пользователей портала "Госуслуги" оформили самозапрет на получение кредитов и займов, а с сентября уже более 1,5 миллиона россиян заблокировали возможность получать на их имя новые сим-карты.
Первый пакет мер для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Среди прочего россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков.
В декабре правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй комплекс из 20 предложений, в числе которых — требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.
Владимир ПутинДмитрий ГригоренкоРоссияОбществоМошенничествоТехнологииКибербезопасностькибермошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала