Путин поручил доработать порядок возмещения ущерба жертвам мошенников

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко поручил доработать порядок возмещения средств россиянам, которых обманули мошенники.

Он отметил, что в нынешней системе банк или оператор связи рассматривается как субъект повышенной опасности, "как автомобиль, когда при всех равных водитель всегда виноват".

"В целом с точки зрения защиты интересов граждан это справедливо", — добавил он.

Григоренко подчеркнул, что в этой ситуации выбирается уклон в сторону защиты интересов россиян. Помимо этого, по его словам, антимошеннические меры позволили снизить ущерб россиянам от деятельности киберпреступников, как и число таких правонарушений — в 2025 году их стало на 12 процентов меньше.

При этом свыше 26 миллионов пользователей портала "Госуслуги" оформили самозапрет на получение кредитов и займов, а с сентября уже более 1,5 миллиона россиян заблокировали возможность получать на их имя новые сим-карты.

Первый пакет мер для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам вступил в силу в июне. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Среди прочего россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков.