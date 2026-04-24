Красноярский сервис трудоустройства участников СВО - один из лучших в РФ

КРАСНОЯРСК, 24 апр - РИА Новости. Комплекс мер для трудоустройства участников СВО и членов их семей, разработанный и внедренный в Красноярском крае, отмечен организаторами федеральной премии "Лидер клиентоцентричности" как один из лучших в России, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По ее данным, об этом было заявлено в пятницу в Красноярске на первом всероссийском форуме "Государство для людей", в рамках которого подвели итоги и назвали победителей федеральной премии "Лидер клиентоцентричности".

"Внедрённая в регионе жизненная ситуация "Поиск работы: VашаZанятость" отмечена на федеральном уровне как одна из лучших практик в России.

Это комплексный сервис трудоустройства участников СВО и их семей. Он объединяет меры содействия занятости, профессиональной подготовки и социальной поддержки в единый бесшовный маршрут. Человеку не нужно самостоятельно разбираться в разрозненных предложениях – всё доступно в одной точке", - говорится в сообщении.

На пленарной сессии заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко подвёл итоги пятилетней работы проекта "Государство для людей" и обозначил следующий шаг – распространить принципы клиентоцентричности на все точки взаимодействия человека с государством.

По его словам, правительство последовательно совершенствует систему оказания госуслуг.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы не получатели услуги искали её, а чтобы она сама "шла к ним". Наша задача – обеспечить проактивное и персонализированное предоставление услуг. Для этого мы упрощаем и объединяем услуги в сервисы "Жизненные ситуации". Востребованность таких сервисов растёт и сегодня достигла 100 миллионов обращений", – заявил Григоренко.

В свою очередь губернатор края Михаил Котюков, отметил, что люди не делят свои вопросы на федеральные, региональные и муниципальные. Поэтому решения должны быть системными, пронизывать всю вертикаль и комплексно закрывать реальные потребности человека.

"МФЦ сегодня – это не столько место, сколько принцип работы, при котором человек встречает заботу там, где раньше никогда её не ожидал. Этот принцип должен распространиться на все точки контакта государства и человека", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы, победа в федеральной премии – признание системной работы региона.

"Сегодня 33 услуги в крае переведены в беззаявительный и проактивный формат – это лучший показатель среди регионов России. В крае действуют шесть жизненных ситуаций: для многодетных семей, участников СВО в поиске работы, представителей коренных малочисленных народов, сельхозпредприятий, туристического бизнеса и граждан в чрезвычайных ситуациях", - сказано в релизе.

Особое достижение - флагманский проект "Многодетная семья в Красноярском крае": 43 региональные и 37 муниципальные услуги в едином пакете. Число обращений в ведомства сократилось с 21 до 2, средний срок получения поддержки уменьшился вдвое. Выработанные механизмы сегодня прорабатываются на федеральном уровне.