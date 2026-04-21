Госдума приняла в первом чтении закон о легализации крипторынка в России - РИА Новости, 21.04.2026
16:36 21.04.2026 (обновлено: 16:37 21.04.2026)
Госдума приняла в первом чтении закон о легализации крипторынка в России

Госдума приняла в пером чтении законопроект о легальном обращении криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
  • Цифровая валюта будет признана имуществом, а Банк России получит полномочия по регулированию и надзору за ее оборотом.
  • Торговля криптовалютой будет осуществляться через лицензируемых посредников, а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии.
  • Также появятся легальные криптообменники.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту и наделяет Банк России полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами ее обращения. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.
Цель вводимого регулирования – сформировать легальное правовое поле крипторынка, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников, гарантировало защиту их прав и при этом позволяло пресекать преступные операции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Торговля криптовалютой будет происходить исключительно через лицензируемых посредников (биржи, брокеров, доверительных управляющих), а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии. Также появятся легальные криптообменники.
Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок.
"Российские граждане внутри страны сумеют использовать криптовалюты во всех сделках, кроме использования в качестве средства платежа. Как и сегодня это установлено относительно всех иных видов сделок, средством платежа может быть только российский рубль. Поэтому криптовалюту можно будет покупать, с ней можно будет совершать сделки кредитов-займов, можно предоставлять ее в репо, то есть осуществлять любые виды инвестирования, которые сегодня также они и осуществляют", - пояснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы депутатов.
Как отмечал Аксаков, бизнес сможет максимально гибко использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов, включая использование некастодиальных кошельков, расширяя экономическое сотрудничество и минимизируя санкционные риски.
"Во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности можно будет использовать (криптовалюту – ред.) также в качестве средства расчетов", - сказал Чистюхин.
При этом банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж, и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС.
Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство.
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковВладимир ЧистюхинДмитрий ГригоренкоГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
