Госдума приняла в первом чтении закон о легализации крипторынка в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который создает правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

Цифровая валюта будет признана имуществом, а Банк России получит полномочия по регулированию и надзору за ее оборотом.

Торговля криптовалютой будет осуществляться через лицензируемых посредников, а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии.

Также появятся легальные криптообменники.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.

Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит общие требования к ее обороту и наделяет Банк России полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами ее обращения. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюту на лицензированных российских площадках и пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ней.

Цель вводимого регулирования – сформировать легальное правовое поле крипторынка, чтобы оно было максимально комфортным для добросовестных участников, гарантировало защиту их прав и при этом позволяло пресекать преступные операции, пояснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Торговля криптовалютой будет происходить исключительно через лицензируемых посредников (биржи, брокеров, доверительных управляющих), а учет прав на криптоактивы будут вести специализированные депозитарии. Также появятся легальные криптообменники.

Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок.

"Российские граждане внутри страны сумеют использовать криптовалюты во всех сделках, кроме использования в качестве средства платежа. Как и сегодня это установлено относительно всех иных видов сделок, средством платежа может быть только российский рубль. Поэтому криптовалюту можно будет покупать, с ней можно будет совершать сделки кредитов-займов, можно предоставлять ее в репо, то есть осуществлять любые виды инвестирования, которые сегодня также они и осуществляют", - пояснил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин , отвечая на вопросы депутатов.

Как отмечал Аксаков, бизнес сможет максимально гибко использовать криптовалюту для внешнеторговых расчетов, включая использование некастодиальных кошельков, расширяя экономическое сотрудничество и минимизируя санкционные риски.

"Во внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности можно будет использовать (криптовалюту – ред.) также в качестве средства расчетов", - сказал Чистюхин.

При этом банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж, и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко . При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС