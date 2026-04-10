Путин попросил рассмотреть программу ускоренного внедрения ИИ в России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил комиссию по ИИ рассмотреть программу по ускоренному внедрению этой технологии в РФ.
"Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям. Первое: это программа ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.
Глава государства отметил, что именно профильная комиссия во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным займется определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта в России.