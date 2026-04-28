В Красноярске прошел первый Всероссийский форум "Государство для людей"
28.04.2026
В Красноярске прошел первый Всероссийский форум "Государство для людей"

Форум "Государство для людей" собрал в Красноярске более 1,6 тысячи человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске прошел первый Всероссийский форум "Государство для людей", участие в котором приняли более 1600 человек.
  • Главной темой форума стало развитие системы государственного управления, ориентированной на потребности жителей.
  • В рамках форума состоялось первое вручение федеральной премии "Лидер клиентоцентричности", победителями которой стали заявители из Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Пермского краев.
КРАСНОЯРСК, 28 апр – РИА Новости. Более 1,6 тысячи человек стали участниками первого Всероссийского форума "Государство для людей", который прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
"Его главная тема – развитие системы государственного управления, ориентированной на потребности жителей. Участниками стали более 1600 представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, МФЦ, бизнес-сообщества, IT-сферы, а также студенты и преподаватели вузов", - говорится в сообщении.
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Более тысячи гостей приехали на форум гостеприимства в Красноярск
22 октября 2025, 15:04
По данным пресс-службы, главным итогом пятилетней реализации федерального проекта "Государство для людей" стали внушительные цифры перехода к модели проактивного и персонализированного оказания услуг. В ходе пленарной сессии "Вместе с людьми: упрощение рабочих процессов для повышения качества услуг" заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что сегодня 1600 государственных услуг и сервисов выведено на единый портал "Госуслуги", а число обращений к проактивным сервисам достигло 100 миллионов.
Красноярскому краю за два года удалось в 10 раз снизить избыточную бюрократию и сократить походы жителей по инстанциям.
"В частности, теперь для получения помощи многодетной семье достаточно дважды посетить специалистов, тогда как прежде для оформления льгот и услуг требовалось более 20 визитов в разные кабинеты. Кроме того, регион активно развивает цифровые сервисы в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", - сказано в релизе.
В рамках форума состоялось первое вручение федеральной премии "Лидер клиентоцентричности". На конкурс поступило порядка 200 заявок. Победителями стали заявители из Ямало-Ненецкго автономного округа, Красноярского и Пермского краев.
Важным итогом форума стало заключение ряда стратегических соглашений, направленных на внедрение единых стандартов клиентоцентричности и упрощение доступа жителей к социально значимым услугам. Организаторами форума выступили правительство РФ совместно с руководством Красноярского края.
Портфель - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске
4 марта, 16:43
 
Красноярский край, Россия, Красноярск, Дмитрий Григоренко
 
 
