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Биография Алексея Дюмина

Биография Алексея Дюмина - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Алексея Дюмина

Помощник президента РФ Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье кадрового военнослужащего и учительницы. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:27

2024-05-14T11:27

2024-05-14T11:27

справки

курск

алексей дюмин

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Помощник президента РФ Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье кадрового военнослужащего и учительницы. В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (сейчас в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 2009 году – с отличием Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Кандидат политических наук (2009).С 1994 по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.В 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО РФ). С 9 августа 1999 года служил офицером охраны в Службе безопасности президента. В 2012 году стал заместителем начальника управления Службы безопасности президента ФСО РФ. Обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, включая саммиты "Группы восьми", "Группы двадцати", ШОС, АТЭС и т.д.С 2013 году занимал должность заместителя начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ – командующего Силами специальных операций РФ.С 2015 года – начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.24 декабря 2015 года был назначен заместителем министра обороны РФ. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление, главное военно-медицинское управление. 2 февраля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 18 сентября 2016 года Дюмин был избран губернатором Тульской области. Он получил поддержку 84,17% избирателей. 22 сентября Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. По итогам выборов главы Тульской области, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Дюмин был переизбран на посту главы региона. Он получил поддержку 83,6% избирателей. 22 сентября 2021 года Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. 14 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина на должность помощника главы государства. Член президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Генерал-полковник. Герой России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, орденом Александра Невского, орденом Мужества и др.Алексей Дюмин увлекается хоккеем, играет в Ночной хоккейной лиге (НХЛ) за команду "Легенды хоккея" на позиции вратаря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, курск, алексей дюмин