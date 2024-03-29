https://ria.ru/20240329/tarasenko-1936654948.html

Биография Андрея Тарасенко

Биография Андрея Тарасенко - РИА Новости, 29.03.2024

Биография Андрея Тарасенко

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Владимирович Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:58

2024-03-29T14:58

2024-03-29T14:58

справки

приморский край

владивосток

андрей тарасенко

владимир путин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

российская академия государственной службы

россия

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Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Владимирович Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке.В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, затем Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) и Российский государственный социальный университет.С 1985 по 1994 год проходил службу в вооруженных силах СССР и России. С 1997 по 2005 годы работал на руководящих должностях в компаниях и госпредприятиях рыбопромысловой отрасли. В 2000-2003 годах был руководителем ФГУП "Национальные рыбные ресурсы".В период 2004-2005 годов возглавлял ФГУП "Мурманский рыбный порт".В 2005 году был назначен заместителем начальника инспекции по контролю расходов федерального бюджета на рыболовство и водные ресурсы Департамента контроля расходов федерального бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс Счетной палаты РФ.С 2007 года был заместителем начальника Управления делами и административного обеспечения Федерального агентства по атомной энергии, затем – заместителем директора Департамента управления делами и имущественным комплексом ГК "Росатом".С 2010 по 2012 годы работал главным экономистом, а затем советником заместителя председателя правления ОАО "Россельхозбанк".С марта 2012 по июнь 2013 года работал заместителем руководителя в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов, затем стал его руководителем.В 2013-2017 годах был руководителем ФГУП "Росморпорт".4 октября 2017 года указом президента России Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Находился на этой должности по сентябрь 2018 года.9 сентября 2018 года на выборах губернатора Приморского края Андрей Тарасенко набрал 46,56% голосов и вышел во второй тур. 16 сентября 2018 года состоялся второй тур выборов. lПо ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб было выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Избирком Приморья признал результаты выборов главы региона недействительными. 26 сентября 2018 года стало известно, что Тарасенко попросил президента РФ перевести его на другую работу. 27 сентября 2018 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. С 31 июля 2020 года – исполняющий обязанности председателя правительства республики Саха (Якутия). 10 ноября 2020 года после утверждения Государственным Собранием республики (Ил Тумэн) был назначен председателем правительства Якутии. 28 сентября 2023 года правительство Якутии во главе с Андреем Тарасенко ушло в отставку. С 9 ноября 2023 года – врио генерального директора ФГУП "Нацрыбресурс".29 марта 2024 года распоряжением правительства РФ назначен руководителем Росморречфлота.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, приморский край, владивосток, андрей тарасенко, владимир путин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), российская академия государственной службы, россия