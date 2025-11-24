Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Контейнерная линия между портами Ирана и России может быть пересмотрена, обсуждаются маршруты не только через порт Махачкалы, но и другие хабы РФ, в том числе строящиеся, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.