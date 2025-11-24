https://ria.ru/20251124/linija-2057039741.html
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном - РИА Новости, 24.11.2025
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном
Контейнерная линия между портами Ирана и России может быть пересмотрена, обсуждаются маршруты не только через порт Махачкалы, но и другие хабы РФ, в том числе... РИА Новости, 24.11.2025
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном
Росморречфлот рассматривает варианты маршрутов контейнерной линии с Ираном
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Контейнерная линия между портами Ирана и России может быть пересмотрена, обсуждаются маршруты не только через порт Махачкалы, но и другие хабы РФ, в том числе строящиеся, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
Как сообщал Росморречфлот
в начале ноября, Россия
и Иран
обсуждают возможность открытия контейнерной линии между портом Махачкала
и морскими портами Ирана, а также создания консорциума судоходных компаний.
"Это может быть не только порт Махачкала. Это может быть Свияжск
, Санкт-Петербург
и другие хабы России, в том числе строящиеся", - сказал Тарасенко
в кулуарах "Транспортной недели 2025".
По его словам, ключевую роль в этом проекте играет экономический расчет, рентабельность и удобство расположения. "Если будет удобнее везти из Махачкалы, и бьется экономика, значит, транзитный груз пойдет из Махачкалы", - отметил глава агентства.