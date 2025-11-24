Рейтинг@Mail.ru
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном - РИА Новости, 24.11.2025
08:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/linija-2057039741.html
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном - РИА Новости, 24.11.2025
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном
Контейнерная линия между портами Ирана и России может быть пересмотрена, обсуждаются маршруты не только через порт Махачкалы, но и другие хабы РФ, в том числе... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:18:00+03:00
2025-11-24T08:18:00+03:00
россия
махачкала
иран
андрей тарасенко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
россия
махачкала
иран
россия, махачкала, иран, андрей тарасенко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Россия, Махачкала, Иран, Андрей Тарасенко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Росморречфлот рассказал о разработке контейнерной линии с Ираном

Росморречфлот рассматривает варианты маршрутов контейнерной линии с Ираном

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Контейнерная линия между портами Ирана и России может быть пересмотрена, обсуждаются маршруты не только через порт Махачкалы, но и другие хабы РФ, в том числе строящиеся, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
Как сообщал Росморречфлот в начале ноября, Россия и Иран обсуждают возможность открытия контейнерной линии между портом Махачкала и морскими портами Ирана, а также создания консорциума судоходных компаний.
"Это может быть не только порт Махачкала. Это может быть Свияжск, Санкт-Петербург и другие хабы России, в том числе строящиеся", - сказал Тарасенко в кулуарах "Транспортной недели 2025".
По его словам, ключевую роль в этом проекте играет экономический расчет, рентабельность и удобство расположения. "Если будет удобнее везти из Махачкалы, и бьется экономика, значит, транзитный груз пойдет из Махачкалы", - отметил глава агентства.
РоссияМахачкалаИранАндрей ТарасенкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
