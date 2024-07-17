Рейтинг@Mail.ru
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/mishustin-1960200263.html
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:45
2024-07-17T11:45
экономика
россия
мариуполь
бердянск
андрей тарасенко
михаил мишустин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_0:83:3015:1779_1920x0_80_0_0_48cc59df34965fc3af31c4564669d52b.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам. "Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин. Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он. Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html
россия
мариуполь
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_162:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ae22466bcf1caede94b949b4d7457a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мариуполь, бердянск, андрей тарасенко, михаил мишустин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Экономика, Россия, Мариуполь, Бердянск, Андрей Тарасенко, Михаил Мишустин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах

Мишустин: важно осуществлять водные перевозки людей и грузов в новых регионах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам.
«
"Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин.
Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он.
Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн.
Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов
26 марта, 15:16
 
ЭкономикаРоссияМариупольБердянскАндрей ТарасенкоМихаил МишустинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала