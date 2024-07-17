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Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:45
2024-07-17T11:45
2024-07-17T11:45
экономика
россия
мариуполь
бердянск
андрей тарасенко
михаил мишустин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам. "Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин. Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он. Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.
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экономика, россия, мариуполь, бердянск, андрей тарасенко, михаил мишустин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Экономика, Россия, Мариуполь, Бердянск, Андрей Тарасенко, Михаил Мишустин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах
Мишустин: важно осуществлять водные перевозки людей и грузов в новых регионах
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам.
«
"Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин.
Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он.
Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн.
Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.