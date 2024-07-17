https://ria.ru/20240717/mishustin-1960200263.html

Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах

Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2024

Мишустин подчеркнул важность водных перевозок в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:45

2024-07-17T11:45

2024-07-17T11:45

экономика

россия

мариуполь

бердянск

андрей тарасенко

михаил мишустин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко подчеркнул важность осуществления водных перевозок людей и грузов в новых регионах согласно российским стандартам. "Очень важно делать все необходимое для того, чтобы перевозка людей и грузов осуществлялась по российским стандартам. И чтобы ничто не мешало интеграции соответствующих структур наших новых регионов в общую транспортную систему страны", — сказал Мишустин. Тарасенко отметил, что Росморречфлот помогает создавать в новых регионах грузовую базу. "Мы сегодня плотно работаем с новыми регионами. Чтобы запустить предприятия большие, надо определить, какой нужен грузооборот, какая номенклатура грузов. Потому что понимаем – если сегодня нет сырья, которое раньше использовалось на территории, его надо привезти", — пояснил он. Порты Мариуполь и Бердянск уже принимают грузы. В 2023 году Росморречфлот сообщал, что там идет перевалка строительных грузов. А в июле этого года Тарасенко добавил, что грузооборот портов Мариуполь и Бердянск в текущем году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. Совокупная перевалка портов новых регионов после их включения в реестр морских портов России составляла 4,9 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году мощности портов вырастут до 5,9 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html

россия

мариуполь

бердянск

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экономика, россия, мариуполь, бердянск, андрей тарасенко, михаил мишустин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)