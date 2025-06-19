https://ria.ru/20250619/tatarstan-2023980236.html
Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы
Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы - РИА Новости, 19.06.2025
Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы
Татарстан и Росморречфлот будут совместно развивать перегрузочные комплексы в речных портах республики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:17:00+03:00
2025-06-19T17:17:00+03:00
2025-06-19T17:17:00+03:00
республика татарстан
экономика
поволжье
рустам минниханов
андрей тарасенко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Татарстан и Росморречфлот будут совместно развивать перегрузочные комплексы в речных портах республики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Татарстана. "(Глава Татарстана - ред.) Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Соглашением предусмотрены намерения сторон по обмену данными, проведению совместных консультаций, в случае необходимости - по созданию совместных рабочих групп, нацеленных на развитие портовой и припортовой инфраструктуры. Отмечается, что развитие мультимодальных логистических центров в Татарстане позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе по международным транспортным коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток", а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/minnikhanov-2022703380.html
https://ria.ru/20250604/tatarstan-2020821968.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, поволжье, рустам минниханов, андрей тарасенко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Республика Татарстан, Экономика, Поволжье, Рустам Минниханов, Андрей Тарасенко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы
Татарстан и Росморречфлот на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Татарстан и Росморречфлот будут совместно развивать перегрузочные комплексы в речных портах республики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"(Глава Татарстана - ред.) Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Соглашением предусмотрены намерения сторон по обмену данными, проведению совместных консультаций, в случае необходимости - по созданию совместных рабочих групп, нацеленных на развитие портовой и припортовой инфраструктуры.
Отмечается, что развитие мультимодальных логистических центров в Татарстане позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе по международным транспортным коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток", а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.