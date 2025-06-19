https://ria.ru/20250619/tatarstan-2023980236.html

Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы

Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы - РИА Новости, 19.06.2025

Татарстан и Росморречфлот будут развивать перегрузочные комплексы

Татарстан и Росморречфлот будут совместно развивать перегрузочные комплексы в речных портах республики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:17:00+03:00

2025-06-19T17:17:00+03:00

2025-06-19T17:17:00+03:00

республика татарстан

экономика

поволжье

рустам минниханов

андрей тарасенко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Татарстан и Росморречфлот будут совместно развивать перегрузочные комплексы в речных портах республики, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы Татарстана. "(Глава Татарстана - ред.) Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Соглашением предусмотрены намерения сторон по обмену данными, проведению совместных консультаций, в случае необходимости - по созданию совместных рабочих групп, нацеленных на развитие портовой и припортовой инфраструктуры. Отмечается, что развитие мультимодальных логистических центров в Татарстане позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе по международным транспортным коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток", а также повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/minnikhanov-2022703380.html

https://ria.ru/20250604/tatarstan-2020821968.html

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экономика, поволжье, рустам минниханов, андрей тарасенко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)