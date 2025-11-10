Сочи не готов к приему грузопассажирских судов, заявил Кондратьев

КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Инфраструктура Сочи не в полной мере готова к приему грузопассажирских судов, рассказал РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

« "В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", — сказал он.

По словам Кондратьева, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направили обращение с соответствующей информацией.

Губернатор также объяснил, что пути следования транспортных средств от морского порта пролегают через исторический центр Сочи, популярный среди туристов и местных жителей, а также через густонаселенные районы.

« "Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта", — заключил Кондратьев.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту: в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в Россию.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".