https://ria.ru/20241215/mishustin-1989317687.html

Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами

Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами - РИА Новости, 15.12.2024

Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T16:47

2024-12-15T16:47

2024-12-15T16:47

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

михаил мишустин

виталий савельев

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщили в российском кабмине. "Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая займётся координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев", - сообщается в Telegram-канале правительства РФ. Отмечается, что рабочая группа была создана по поручения президента РФ Владимира Путина. "В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края", - добавили в российском кабмине. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация. По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания. Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/delo-1989315295.html

https://ria.ru/20241215/zagryaznenie-1989312189.html

россия

черное море

керченский пролив

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происшествия, россия, черное море, керченский пролив, михаил мишустин, виталий савельев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе