Пассажирка рассказала, как россияне возвращаются с парома Seabridge

СТАМБУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Часть пассажиров парома Seabridge, который не приняли в Сочи, возвращается в Россию через Грузию, некоторые остались в Трабзоне, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.
Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток в понедельник, сообщила ранее РИА Новости пассажирка Татьяна. Паром, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Отправившееся в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, но 19 пассажиров, в том числе 18 россиян, оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ.
"Мы и еще несколько пассажиров добрались до Батуми из Трабзона, вылетаем в среду в разные города. Несколько пассажиров остались в Трабзоне по личным обстоятельствам", - сообщила Татьяна.
По ее словам, россияне решили не вылетать из Трабзона из-за длительных пересадок в Стамбуле.
Она также отметила, что представители компании-перевозчика Liderline не покупали билетов для пассажиров, так как "ценники были выше их ожиданий". "Предложили подождать, мы естественно не ждали", - отметила она.
Турецкие власти не вводили формального запрета на сход пассажиров парома Seabridge с судна, российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к компании-перевозчику, заявили ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Трабзоне.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Туркменян отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в Минтрансе РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, рассказали РИА Новости 7 ноября в администрации края.