Пассажирка рассказала, как россияне возвращаются с парома Seabridge

СТАМБУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Часть пассажиров парома Seabridge, который не приняли в Сочи, возвращается в Россию через Грузию, некоторые остались в Трабзоне, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.

Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток в понедельник, сообщила ранее РИА Новости пассажирка Татьяна. Паром, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Отправившееся в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, но 19 пассажиров, в том числе 18 россиян, оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ

"Мы и еще несколько пассажиров добрались до Батуми из Трабзона, вылетаем в среду в разные города. Несколько пассажиров остались в Трабзоне по личным обстоятельствам", - сообщила Татьяна.

По ее словам, россияне решили не вылетать из Трабзона из-за длительных пересадок в Стамбуле

Она также отметила, что представители компании-перевозчика Liderline не покупали билетов для пассажиров, так как "ценники были выше их ожиданий". "Предложили подождать, мы естественно не ждали", - отметила она.

Турецкие власти не вводили формального запрета на сход пассажиров парома Seabridge с судна, российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к компании-перевозчику, заявили ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Трабзоне.

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции

Туркменян отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в Минтрансе РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.