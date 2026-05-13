Трех лидеров "Правого сектора"* переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Трое лидеров "Правого сектора"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, а также Дмитрий Ярош переобъявлены в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Тарасенко Андрей… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен. Стемпицкий Андрей… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен. Ярош Дмитрий… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен", - указано в ведомственной базе.

Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб"* имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*. Дмитрий Ярош - основатель и бывший лидер "сектора"*.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с милицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

СК РФ в 2022 году заявил о получении неопровержимых доказательств того, что члены украинской организации "Правый сектор"* совершали жестокие преступления в отношении мирных граждан Донбасса.

Праворадикальное объединение признано в РФ экстремистской организацией, его деятельность запрещена.