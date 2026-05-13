Трех лидеров "Правого сектора"* переобъявили в розыск в России
07:36 13.05.2026
Трех лидеров "Правого сектора"* переобъявили в розыск в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое лидеров "Правого сектора"* (признан террористическим и запрещен в РФ) — Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий и Дмитрий Ярош — переобъявлены в розыск в России.
  • Андрей Тарасенко является главой партии "Правый сектор"*, Андрей Стемпицкий — бывшим главой "Тризуба"* имени Бандеры и членом руководства "Правого сектора"*, Дмитрий Ярош — основателем и бывшим лидером "Правого сектора"*.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Трое лидеров "Правого сектора"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, а также Дмитрий Ярош переобъявлены в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Тарасенко Андрей… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен. Стемпицкий Андрей… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен. Ярош Дмитрий… основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб"* имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*. Дмитрий Ярош - основатель и бывший лидер "сектора"*.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с милицией и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.
СК РФ в 2022 году заявил о получении неопровержимых доказательств того, что члены украинской организации "Правый сектор"* совершали жестокие преступления в отношении мирных граждан Донбасса.
Праворадикальное объединение признано в РФ экстремистской организацией, его деятельность запрещена.
* Запрещенная в России террористическая организация
