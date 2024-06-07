https://ria.ru/20240607/rosmorrechflot-1951307447.html
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов
Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:58
2024-06-07T12:58
2024-06-07T12:59
пмэф-2024
экономика
самарская область
пермский край
республика татарстан (татарстан)
андрей тарасенко
вячеслав федорищев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в ведомстве. "Вопросы создания речных хабов в Самарской области, Пермском крае и Республике Татарстан обсудили на встрече руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко с главами субъектов страны и руководителями подведомственных организаций. Все три речных региона обладают высоким транзитным потенциалом и являются звеньями одной логистической цепочки", - сообщили в Росморречфлоте. Как отмечается в сообщении, в рамках ПМЭФ состоялись встречи с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Для дальнейшей разработки проекта будет сформирована рабочая группа в составе представителей Росморречфлота, подведомственных организаций и органов исполнительной власти субъектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, самарская область, пермский край, республика татарстан (татарстан), андрей тарасенко, вячеслав федорищев, дмитрий махонин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ПМЭФ-2024, Экономика, Самарская область, Пермский край, Республика Татарстан (Татарстан), Андрей Тарасенко, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Махонин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов
Глава Росморречфлота Тарасенко обсудил создание трех речных хабов в регионах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в ведомстве.
"Вопросы создания речных хабов в Самарской области, Пермском крае и Республике Татарстан обсудили на встрече руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко с главами субъектов страны и руководителями подведомственных организаций. Все три речных региона обладают высоким транзитным потенциалом и являются звеньями одной логистической цепочки", - сообщили в Росморречфлоте.
Как отмечается в сообщении, в рамках ПМЭФ состоялись встречи с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Для дальнейшей разработки проекта будет сформирована рабочая группа в составе представителей Росморречфлота, подведомственных организаций и органов исполнительной власти субъектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.