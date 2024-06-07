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Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:58 07.06.2024 (обновлено: 12:59 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rosmorrechflot-1951307447.html
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов
Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:58
2024-06-07T12:59
пмэф-2024
экономика
самарская область
пермский край
республика татарстан (татарстан)
андрей тарасенко
вячеслав федорищев
дмитрий махонин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в ведомстве. "Вопросы создания речных хабов в Самарской области, Пермском крае и Республике Татарстан обсудили на встрече руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко с главами субъектов страны и руководителями подведомственных организаций. Все три речных региона обладают высоким транзитным потенциалом и являются звеньями одной логистической цепочки", - сообщили в Росморречфлоте. Как отмечается в сообщении, в рамках ПМЭФ состоялись встречи с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Для дальнейшей разработки проекта будет сформирована рабочая группа в составе представителей Росморречфлота, подведомственных организаций и органов исполнительной власти субъектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html
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самарская область
пермский край
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экономика, самарская область, пермский край, республика татарстан (татарстан), андрей тарасенко, вячеслав федорищев, дмитрий махонин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ПМЭФ-2024, Экономика, Самарская область, Пермский край, Республика Татарстан (Татарстан), Андрей Тарасенко, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Махонин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Глава Росморречфлота обсудил с главами трех регионов создание речных хабов

Глава Росморречфлота Тарасенко обсудил создание трех речных хабов в регионах

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на ПМЭФ обсудил с главами Самарской области, Пермского края и Татарстана создание трех речных хабов, сообщили в ведомстве.
"Вопросы создания речных хабов в Самарской области, Пермском крае и Республике Татарстан обсудили на встрече руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко с главами субъектов страны и руководителями подведомственных организаций. Все три речных региона обладают высоким транзитным потенциалом и являются звеньями одной логистической цепочки", - сообщили в Росморречфлоте.
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Как отмечается в сообщении, в рамках ПМЭФ состоялись встречи с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Для дальнейшей разработки проекта будет сформирована рабочая группа в составе представителей Росморречфлота, подведомственных организаций и органов исполнительной власти субъектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСамарская областьПермский крайРеспублика Татарстан (Татарстан)Андрей ТарасенкоВячеслав ФедорищевДмитрий МахонинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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