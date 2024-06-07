https://ria.ru/20240607/khab-1951331296.html

Самарская область продолжит работу по созданию портового хаба на Волге

Самарская область продолжит работу по созданию портового хаба на Волге - РИА Новости, 07.06.2024

Самарская область продолжит работу по созданию портового хаба на Волге

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко 6 июня на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:49

2024-06-07T13:49

2024-06-07T13:49

пмэф-2024

самарская область

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вячеслав федорищев

андрей тарасенко

брикс

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме обсудили участие компании в создании в регионе портово-логистического хаба на Волге, сообщает пресс-служба регионального правительства. Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение. В связи с этим регион инициировал разработку и создание стратегически важного проекта по созданию на территории области мультимодального логистического узла. Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря Куйбышевской железной дороге с крупными узловыми станциями, автомобильным трассам федерального и международного значения, инфраструктурному проекту по строительству автомобильной дороги "Обход Тольятти" с Волжским мостом в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай, аэропортам и речным портам. Особенностью региона является наличие развитой готовой инвестиционной и инновационной инфраструктуры, встроенной в международные транспортные коридоры "Север – Юг" и "Россия – Восток", на базе которой формируются основные грузопотоки. Так обеспечивается связь не только с любой точкой России, но и странами Каспийского бассейна и БРИКС. А развитие водного транспорта позволит практически в два раза снизить транспортные издержки и диверсифицировать логистические возможности доставки грузов. Во время встречи с главой региона руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта подчеркнул, что Самарская область вошла в тройку центральных районов Приволжского федерального округа – на ряду с Татарстаном и Пермским краем, где рассматривается возможность создания мощной речной инфраструктуры, в которую будут интегрированы железнодорожные и автомобильные перевозки с выходом река-море. "Мы заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построили новый хаб, который будет координировать движение груза", – отметил Тарасенко. Он уверен в том, что это даст дополнительный экономический эффект, в том числе при установлении единых, прозрачных тарифов. А это дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона. Врио губернатора Самарской области поблагодарил руководителя Росморречфлота за конкретные предложения по вопросу создания портово-логистического хаба. Он отметил, что в регионе уже разрабатывается соответствующий проект. "Три порта, которые сейчас существуют в Самаре, Тольятти и Сызрани, недостаточно эффективны. Есть над чем работать. Самое главное, что необходимо, – хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны "Тольятти". Если мы с вами поймем, как правильно концентрировать те или иные виды грузов, какую модернизацию провести, это будет существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области, Приволжского федерального округа", - отметил Федорищев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html

https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

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Алёна Пава

самарская область, россия, пермский край, вячеслав федорищев, андрей тарасенко, брикс, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), пмэф