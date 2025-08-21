https://ria.ru/20250821/rozysk-2036634468.html

Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России

Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России - РИА Новости, 21.08.2025

Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России

Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:27:00+03:00

2025-08-21T06:27:00+03:00

2025-08-21T06:27:00+03:00

россия

украина

андрей тарасенко

андрей стемпицкий

александр сырский

правый сектор

тризуб

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив по какой именно статье они разыскиваются. Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб" *имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовник-рецидивист Валентин Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250804/mvd-2033170046.html

https://ria.ru/20250811/dannye-2034492639.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, андрей тарасенко, андрей стемпицкий, александр сырский, правый сектор, тризуб, вооруженные силы украины