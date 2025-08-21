Рейтинг@Mail.ru
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rozysk-2036634468.html
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России - РИА Новости, 21.08.2025
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России
Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T06:27:00+03:00
2025-08-21T06:27:00+03:00
россия
украина
андрей тарасенко
андрей стемпицкий
александр сырский
правый сектор
тризуб
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив по какой именно статье они разыскиваются. Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб" *имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовник-рецидивист Валентин Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250804/mvd-2033170046.html
https://ria.ru/20250811/dannye-2034492639.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, андрей тарасенко, андрей стемпицкий, александр сырский, правый сектор, тризуб, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, Александр Сырский, Правый сектор, Тризуб, Вооруженные силы Украины
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России

Лидеров "Правого сектора" Тарасенко и Стемпицкого объявили в розыск в России

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив по какой именно статье они разыскиваются.
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
4 августа, 08:20
Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб" *имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовник-рецидивист Валентин Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Данные двух командиров "Азова"* в розыске обновили
11 августа, 03:18
 
РоссияУкраинаАндрей ТарасенкоАндрей СтемпицкийАлександр СырскийПравый секторТризубВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала