Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России - РИА Новости, 21.08.2025
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России
2025-08-21T06:27:00+03:00
2025-08-21T06:27:00+03:00
2025-08-21T06:27:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Лидеры запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий объявлены в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив по какой именно статье они разыскиваются. Тарасенко (псевдоним "Пилипас") - глава партии "Правый сектор"* и член руководства запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"*. Стемпицкий - бывший глава запрещенного в РФ террористического объединения "Тризуб" *имени Бандеры, член руководства "Правого сектора"*, командир Украинского добровольческого корпуса "Правый сектор"*. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовник-рецидивист Валентин Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.* Запрещенная в России террористическая организация
Лидеров "Правого сектора"* объявили в розыск в России
