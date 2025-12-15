Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем финансирования на восстановление морской инфраструктуры новых регионов России - портов Мариуполь и Бердянск - в текущем году составил 2,2 миллиарда рублей, рассказал первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

По его словам, за январь-ноябрь перевалка грузов в порту Мариуполь составила 263 тысячи тонн, в порту Бердянска - 211 тысячи тонн.

Тем не менее, по словам Тарасенко, для развития порта Мариуполь планируется привлечь частные инвестиции. Так, в целях снижения нагрузки на федеральный бюджет важно привлечь бизнес в развитие портовой инфраструктуры, а также обеспечить участие субъектов Российской Федерации в части восстановления сопутствующей инфраструктуры.