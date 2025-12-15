https://ria.ru/20251215/porty-2062105612.html
Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске
Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске - РИА Новости, 15.12.2025
Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске
Объем финансирования на восстановление морской инфраструктуры новых регионов России - портов Мариуполь и Бердянск - в текущем году составил 2,2 миллиарда... РИА Новости, 15.12.2025
экономика
На восстановление портов в Мариуполе и Бердянске выделили 2,2 млрд рублей
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем финансирования на восстановление морской инфраструктуры новых регионов России - портов Мариуполь и Бердянск - в текущем году составил 2,2 миллиарда рублей, рассказал первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
"В настоящее время включены в реестр морских портов морские порты Мариуполь
и Бердянск
. Установлены границы этих портов к части акватории. В 2025 году объем финансирования на восстановление морской инфраструктуры составил 2,2 миллиарда рублей", - заявил Пашков.
По его словам, за январь-ноябрь перевалка грузов в порту Мариуполь составила 263 тысячи тонн, в порту Бердянска - 211 тысячи тонн.
"По итогам года в морских портах Мариуполя и Бердянск будет обеспечена проходная осадка судов 6,6 метра. То есть это большая дноуглубительная работа", - добавил первый замглавы Минтранса России
.
Как сообщал журналистам в июле прошлого года глава Росморречфлота Андрей Тарасенко
, первостепенной задачей для возобновления полноценной работы порта Мариуполь является восстановление инфраструктуры. Мероприятия по дноуглублению и развитию причальных сооружений и средств обеспечения безопасности мореплавания сейчас осуществляются с привлечением средств федерального бюджета.
Тем не менее, по словам Тарасенко, для развития порта Мариуполь планируется привлечь частные инвестиции. Так, в целях снижения нагрузки на федеральный бюджет важно привлечь бизнес в развитие портовой инфраструктуры, а также обеспечить участие субъектов Российской Федерации в части восстановления сопутствующей инфраструктуры.