Как по нацпроекту повышают эффективность водной транспортной системы страны

Россия активно развивает судоходный потенциал. В стране запущен процесс перезагрузки морской и речной инфраструктуры. Масштабное обновление ведут по национальному проекту "Эффективная транспортная система". В числе его приоритетных задач – цифровизация и обеспечение безопасности судоходства, наращивание объемов грузопассажирских перевозок по воде. Подробнее – в материале РИА Новости.
Путин отметил вклад водного транспорта в укрепление суверенитета России
6 июля 2025, 10:05
Цифровизация и прозрачность
Одна из основных задач отрасли – оцифровать процесс перевозок и сделать его прозрачным.
"Мы должны в режиме реального времени отслеживать каждое судно, его состояние, судовладельца, груз и маршрут перевозки. Такую же детальную картину нужно сформировать по инфраструктуре: провести инвентаризацию и создать электронный реестр речных портов, обеспечить прозрачный мониторинг состояния внутренних водных путей и гидротехнических сооружений", – сказал министр транспорта Андрей Никитин, подводя итоги работы за 2025 год.
В частности, к 2028 году для речных грузоперевозок планируют ввести электронные накладные.
Обновление гидроузлов
С развитием речной инфраструктуры снижаются издержки бизнеса и продлевается срок службы автомагистралей. Транспортировка по воде зерна, нефти, стройматериалов обходится значительно дешевле, чем по железным и автодорогам. Только в прошлом году по рекам России перевезли более 90 миллионов тонн грузов.
Особое внимание – волжскому бассейну. Здесь идет большая работа по обновлению гидроузлов, а также борются с обмелением.
"Водные пути на Волге – самые грузонапряженные, по ним осуществляется порядка 43% всех перевозок грузов речных транспортом в России", – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.
На Городецком гидроузле продолжается дноуглубление (на участке Нижний Новгород – Городец) и масштабная реконструкция. Там строят вторую камеру шлюза, причем без остановки судоходства. Таким образом на этом участке реки существенно увеличат пропускную способность.
Полностью модернизовали шлюзы Самарского гидроузла, что позволило открыть навигацию в безопасном режиме.
Работы ведут и на других крупных реках. В марте в Ростовской области на реке Дон ввели в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла. Это ключевой объект для судоходства на юге России. Обновление сооружений гидроузла сделает речные и морские перевозки выгоднее, а также оздоровит Цимлянское водохранилище – важный источник питьевой воды.
Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и экономичности по нацпроекту также будут модернизированы объекты Волго-Балтийского пути, Енисейского бассейна, Азово-Донского бассейна и т.д. Развитие единой глубоководной системы повысит рентабельность судоходства и даст импульс обновлению парка судов класса "река – море".
Стратегические морские пути
Параллельно в стране развивают инфраструктуру морских портов. По нацпроекту "Эффективная транспортная система"обновят в ключевых портах, например, таких как Мурманск, Ванино, Усть-Луга, Владивосток и т.д.. Ключевая цель – нарастить мощности и расширить портовую инфраструктуру, что напрямую поспособствует экономическому росту, создавая рабочие места, привлекая инвестиции и стимулируя развитие прилегающих регионов.
Водные пути России: как развиваются речные и морские магистрали
14 июля 2025, 09:00
"В прошлом году мы достигли роста в 25 миллионов тонн при плане в 17. Реализованы проекты в Мурманске, Усть-Луге, Эльге. В 2026 году нам необходимо нарастить мощности портов на Северо-Западе и Дальнем Востоке", – обозначил задачи министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что развитие северных портов и создание подводящей инфраструктуры позволят полностью раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора – стратегической морской артерии. Для этого развивают ледокольный и аварийно-спасательный флот.
По данным Минтранса, за первые четыре месяца 2026 года грузопоток по Северному морскому пути вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хорошую динамику демонстрируют порты Дальневосточного бассейна, где грузооборот вырос на 6,6 % и достиг 252,1 миллиона тонн. За весь 2025 год объем перевалки грузов в морских портах России составил почти 861 миллион тонн. Существенный прирост показала перевалка удобрений, угля и кокса, а руда стала чемпионом – объемы ее перевозки выросли на 29,1 %.
Меридиональные связи
Среди предложенных экспертным сообществом глобальных перспектив развития внутренних водных путей России – создание меридиональных транспортных связей. Например, формирование на территории Сибири нескольких путей "Север – Юг" в дополнение к волжскому. Речь идет о широтном пути Обь – Енисей – Лена. А между меридиональными путями создать дублирующие Транссиб связи, используя возможности железных дорог, водного и автотранспорта.
"Реки Сибири – это стратегический резерв для логистики будущего. В условиях смещения грузопотоков на Восток и необходимости развития Арктики игнорировать самый рентабельный вид транспорта – непозволительная роскошь", – считает эксперт Фонда развития несырьевого неэнергетического экспорта Софья Каткова.
Еще одной широтной магистралью может стать Амур. Это позволит перенаправить часть грузов на воду и снизить нагрузку на железные дороги.
"Внутренние водные пути являются естественной связкой между международным транспортным коридором "Север-Юг" и Трансарктическим транспортным коридором. Волжский путь из Белого в Каспийское море создает новые условия и возможности для обеспечения торговли с Ираном, а Обь-Иртышский и Амурский бассейны – для выходов в Китай, минуя Восточный полигон Транссибирской магистрали", – рассказала РИА Новости директор Центра экономики транспорта факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.
Также она отметила, что развитие внутренних водных путей по нацпроекту "Эффективная транспортная система" позволяет сокращать себестоимость перевозок.
По мнению эксперта, создание на внутренних водных путях системы мультимодальных хабов и развитие смешанных перевозок позволит разгрузить наземную инфраструктуру. Кроме того, интеграция водных путей в транспортную систему даст толчок экономическому развитию территорий.
