Как по нацпроекту повышают эффективность водной транспортной системы страны

Россия активно развивает судоходный потенциал. В стране запущен процесс перезагрузки морской и речной инфраструктуры. Масштабное обновление ведут по национальному проекту "Эффективная транспортная система" . В числе его приоритетных задач – цифровизация и обеспечение безопасности судоходства, наращивание объемов грузопассажирских перевозок по воде. Подробнее – в материале РИА Новости.

Цифровизация и прозрачность

Одна из основных задач отрасли – оцифровать процесс перевозок и сделать его прозрачным.

« "Мы должны в режиме реального времени отслеживать каждое судно, его состояние, судовладельца, груз и маршрут перевозки. Такую же детальную картину нужно сформировать по инфраструктуре: провести инвентаризацию и создать электронный реестр речных портов, обеспечить прозрачный мониторинг состояния внутренних водных путей и гидротехнических сооружений", – сказал министр транспорта Андрей Никитин, подводя итоги работы за 2025 год.

В частности, к 2028 году для речных грузоперевозок планируют ввести электронные накладные.

Обновление гидроузлов

С развитием речной инфраструктуры снижаются издержки бизнеса и продлевается срок службы автомагистралей. Транспортировка по воде зерна, нефти, стройматериалов обходится значительно дешевле, чем по железным и автодорогам. Только в прошлом году по рекам России перевезли более 90 миллионов тонн грузов.

Особое внимание – волжскому бассейну. Здесь идет большая работа по обновлению гидроузлов, а также борются с обмелением.

"Водные пути на Волге – самые грузонапряженные, по ним осуществляется порядка 43% всех перевозок грузов речных транспортом в России", – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

На Городецком гидроузле продолжается дноуглубление (на участке Нижний Новгород – Городец) и масштабная реконструкция. Там строят вторую камеру шлюза, причем без остановки судоходства. Таким образом на этом участке реки существенно увеличат пропускную способность.

Полностью модернизовали шлюзы Самарского гидроузла, что позволило открыть навигацию в безопасном режиме.

Работы ведут и на других крупных реках. В марте в Ростовской области на реке Дон ввели в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла. Это ключевой объект для судоходства на юге России. Обновление сооружений гидроузла сделает речные и морские перевозки выгоднее, а также оздоровит Цимлянское водохранилище – важный источник питьевой воды.

Чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и экономичности по нацпроекту также будут модернизированы объекты Волго-Балтийского пути, Енисейского бассейна, Азово-Донского бассейна и т.д. Развитие единой глубоководной системы повысит рентабельность судоходства и даст импульс обновлению парка судов класса "река – море".

Стратегические морские пути

Параллельно в стране развивают инфраструктуру морских портов. По нацпроекту "Эффективная транспортная система" обновят в ключевых портах, например, таких как Мурманск, Ванино, Усть-Луга, Владивосток и т.д.. Ключевая цель – нарастить мощности и расширить портовую инфраструктуру, что напрямую поспособствует экономическому росту, создавая рабочие места, привлекая инвестиции и стимулируя развитие прилегающих регионов.

"В прошлом году мы достигли роста в 25 миллионов тонн при плане в 17. Реализованы проекты в Мурманске, Усть-Луге, Эльге. В 2026 году нам необходимо нарастить мощности портов на Северо-Западе и Дальнем Востоке", – обозначил задачи министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что развитие северных портов и создание подводящей инфраструктуры позволят полностью раскрыть потенциал Трансарктического транспортного коридора – стратегической морской артерии. Для этого развивают ледокольный и аварийно-спасательный флот.

По данным Минтранса, за первые четыре месяца 2026 года грузопоток по Северному морскому пути вырос на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хорошую динамику демонстрируют порты Дальневосточного бассейна, где грузооборот вырос на 6,6 % и достиг 252,1 миллиона тонн. За весь 2025 год объем перевалки грузов в морских портах России составил почти 861 миллион тонн. Существенный прирост показала перевалка удобрений, угля и кокса, а руда стала чемпионом – объемы ее перевозки выросли на 29,1 %.

Меридиональные связи

Среди предложенных экспертным сообществом глобальных перспектив развития внутренних водных путей России – создание меридиональных транспортных связей. Например, формирование на территории Сибири нескольких путей "Север – Юг" в дополнение к волжскому. Речь идет о широтном пути Обь – Енисей – Лена. А между меридиональными путями создать дублирующие Транссиб связи, используя возможности железных дорог, водного и автотранспорта.

"Реки Сибири – это стратегический резерв для логистики будущего. В условиях смещения грузопотоков на Восток и необходимости развития Арктики игнорировать самый рентабельный вид транспорта – непозволительная роскошь", – считает эксперт Фонда развития несырьевого неэнергетического экспорта Софья Каткова.

Еще одной широтной магистралью может стать Амур. Это позволит перенаправить часть грузов на воду и снизить нагрузку на железные дороги.

"Внутренние водные пути являются естественной связкой между международным транспортным коридором "Север-Юг" и Трансарктическим транспортным коридором. Волжский путь из Белого в Каспийское море создает новые условия и возможности для обеспечения торговли с Ираном, а Обь-Иртышский и Амурский бассейны – для выходов в Китай, минуя Восточный полигон Транссибирской магистрали", – рассказала РИА Новости директор Центра экономики транспорта факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.

Также она отметила, что развитие внутренних водных путей по нацпроекту "Эффективная транспортная система" позволяет сокращать себестоимость перевозок.