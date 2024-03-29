https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости, 29.03.2024

Мишустин сменил главу Росморречфлота

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:46

2024-03-29T12:46

2024-03-29T12:47

политика

россия

михаил мишустин

андрей тарасенко

захарий джиоев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936606396_0:94:3030:1798_1920x0_80_0_0_ef4bcd957da8d37dd23cd5df56a70553.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. "Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Захарий Джиоев освобожден от должности руководителя ведомства по его просьбе, добавили в кабмине.

https://ria.ru/20240327/mintrans-1936225641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, андрей тарасенко, захарий джиоев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)