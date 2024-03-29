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Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости, 29.03.2024
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:46
2024-03-29T12:46
2024-03-29T12:47
политика
россия
михаил мишустин
андрей тарасенко
захарий джиоев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. "Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Захарий Джиоев освобожден от должности руководителя ведомства по его просьбе, добавили в кабмине.
https://ria.ru/20240327/mintrans-1936225641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин, андрей тарасенко, захарий джиоев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Тарасенко, Захарий Джиоев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота вместо Захария Джиоева