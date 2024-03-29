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Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости, 29.03.2024
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12:46 29.03.2024 (обновлено: 12:47 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Мишустин сменил главу Росморречфлота - РИА Новости, 29.03.2024
Мишустин сменил главу Росморречфлота
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:46
2024-03-29T12:47
политика
россия
михаил мишустин
андрей тарасенко
захарий джиоев
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин. "Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Захарий Джиоев освобожден от должности руководителя ведомства по его просьбе, добавили в кабмине.
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политика, россия, михаил мишустин, андрей тарасенко, захарий джиоев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Андрей Тарасенко, Захарий Джиоев, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Мишустин сменил главу Росморречфлота

Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота вместо Захария Джиоева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Тарасенко
Андрей Тарасенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Тарасенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко главой Росморречфлота, сообщает кабмин.
"Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота... В 2018-2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020-2023 годах занимал должность председателя правительства Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Захарий Джиоев освобожден от должности руководителя ведомства по его просьбе, добавили в кабмине.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинАндрей ТарасенкоЗахарий ДжиоевФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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