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Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру - РИА Новости, 11.12.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:07 11.12.2024 (обновлено: 12:45 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/amur-1988572910.html
Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру
Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру - РИА Новости, 11.12.2024
Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру
Хабаровский край с Росморречфлотом намерены восстановить объёмы грузоперевозок с советских времен по реке Амур, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:07
2024-12-11T12:45
хабаровский край
хабаровский край
амур (река)
дмитрий демешин
андрей тарасенко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Хабаровский край с Росморречфлотом намерены восстановить объёмы грузоперевозок с советских времен по реке Амур, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "В сотрудничестве с Росморречфлотом мы намерены восстановить объёмы грузоперевозок по Амуру, которые были ещё в советское время. Тогда ежегодно по нашей великой русской реке перевозили до 20 миллионов тонн. Нынешние показатели в 10 раз меньше, и это огромное упущение будем исправлять", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам главы региона, развитие внутренних водных путей в Амурском бассейне и создание речного логистического хаба предусмотрено соглашением, которое было подписано с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Правительство региона уточняет, что соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона было заключено на недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта. "Это важнейший вопрос для Хабаровского края, ведь его решение позволит напрямую взаимодействовать со странами АТР. В связке с ним - задачи по дноуглублению и подготовке кадров для речной отрасли. Наше соглашение создаёт условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития грузовых водных перевозок в регионе. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта", - заключил губернатор. Как отметил на встрече Тарасенко, река Амур в крае имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари. Одна из задач, которая стоит перед ведомством, – обеспечить достаточную глубину Амура, необходимую для движения грузовых судов. Кроме того, совместно с регионом нужно наладить подготовку квалифицированных кадров для речной отрасли на базе существующего в Хабаровске техникума.
https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html
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хабаровский край
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хабаровский край, амур (река), дмитрий демешин, андрей тарасенко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Хабаровский край, Хабаровский край, Амур (река), Дмитрий Демешин, Андрей Тарасенко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру

Демешин: Хабаровский край с намерен восстановить объём грузоперевозок по Амуру

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяХабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру
Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Хабаровский край с Росморречфлотом намерены восстановить объёмы грузоперевозок с советских времен по реке Амур, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"В сотрудничестве с Росморречфлотом мы намерены восстановить объёмы грузоперевозок по Амуру, которые были ещё в советское время. Тогда ежегодно по нашей великой русской реке перевозили до 20 миллионов тонн. Нынешние показатели в 10 раз меньше, и это огромное упущение будем исправлять", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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По словам главы региона, развитие внутренних водных путей в Амурском бассейне и создание речного логистического хаба предусмотрено соглашением, которое было подписано с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Правительство региона уточняет, что соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона было заключено на недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта.
"Это важнейший вопрос для Хабаровского края, ведь его решение позволит напрямую взаимодействовать со странами АТР. В связке с ним - задачи по дноуглублению и подготовке кадров для речной отрасли. Наше соглашение создаёт условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития грузовых водных перевозок в регионе. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта", - заключил губернатор.
Как отметил на встрече Тарасенко, река Амур в крае имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари.
Одна из задач, которая стоит перед ведомством, – обеспечить достаточную глубину Амура, необходимую для движения грузовых судов. Кроме того, совместно с регионом нужно наладить подготовку квалифицированных кадров для речной отрасли на базе существующего в Хабаровске техникума.
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Хабаровский крайХабаровский крайАмур (река)Дмитрий ДемешинАндрей ТарасенкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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