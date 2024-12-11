Хабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру
Демешин: Хабаровский край с намерен восстановить объём грузоперевозок по Амуру
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяХабаровский край хочет восстановить объем советских грузоперевозок по Амуру
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 11 дек - РИА Новости. Хабаровский край с Росморречфлотом намерены восстановить объёмы грузоперевозок с советских времен по реке Амур, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"В сотрудничестве с Росморречфлотом мы намерены восстановить объёмы грузоперевозок по Амуру, которые были ещё в советское время. Тогда ежегодно по нашей великой русской реке перевозили до 20 миллионов тонн. Нынешние показатели в 10 раз меньше, и это огромное упущение будем исправлять", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, развитие внутренних водных путей в Амурском бассейне и создание речного логистического хаба предусмотрено соглашением, которое было подписано с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Правительство региона уточняет, что соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона было заключено на недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта.
"Это важнейший вопрос для Хабаровского края, ведь его решение позволит напрямую взаимодействовать со странами АТР. В связке с ним - задачи по дноуглублению и подготовке кадров для речной отрасли. Наше соглашение создаёт условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития грузовых водных перевозок в регионе. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта", - заключил губернатор.
Одна из задач, которая стоит перед ведомством, – обеспечить достаточную глубину Амура, необходимую для движения грузовых судов. Кроме того, совместно с регионом нужно наладить подготовку квалифицированных кадров для речной отрасли на базе существующего в Хабаровске техникума.