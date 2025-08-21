https://ria.ru/20250821/mvd-2036635092.html

МВД подтвердило объявление в розыск лидеров "Правого сектора"*

2025-08-21T06:35:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. База розыска МВД РФ подтверждает объявление в розыск лидеров запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Андрея Тарасенко и Андрея Стемпицкого. "Тарасенко Андрей Иванович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы. По какой конкретно статье разыскивается Тарасенко, не указано. Аналогично база МВД подтверждает розыск еще одного лидера "Правого сектора"* Стемпицкого, статья розыска также не указывается. Кроме того, как следует из ведомственной базы, основатель и бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош объявлен в розыск в РФ по уголовной статье. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, уголовник-рецидивист Валентин Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.* Запрещенная в России террористическая организация

