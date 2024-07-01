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Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
17:11 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956689275.html
Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:11
2024-07-01T17:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
андрей тарасенко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте. "Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. И далее - отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом", - отметил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, чьи слова приводятся пресс-службой. В ведомстве отметили, что речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Это позволит увеличить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья. Перспективы развития внутренних водных путей Подмосковья обсудили глава Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к каналу Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время", – добавил Воробьев. В Росморречфлоте напомнили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети внутренних водных путей.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, андрей тарасенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Андрей Тарасенко

Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиТранспортный хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
Транспортный хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Транспортный хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте.
"Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. И далее - отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом", - отметил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, чьи слова приводятся пресс-службой.
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Вчера, 14:32
В ведомстве отметили, что речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Это позволит увеличить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья. Перспективы развития внутренних водных путей Подмосковья обсудили глава Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к каналу Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время", – добавил Воробьев.
В Росморречфлоте напомнили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети внутренних водных путей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАндрей Тарасенко
 
 
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