Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиТранспортный хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Транспортный хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте.
"Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. И далее - отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом", - отметил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, чьи слова приводятся пресс-службой.
В ведомстве отметили, что речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Это позволит увеличить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья. Перспективы развития внутренних водных путей Подмосковья обсудили глава Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к каналу Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время", – добавил Воробьев.
В Росморречфлоте напомнили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети внутренних водных путей.