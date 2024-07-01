https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956689275.html

Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье

Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024

Хаб для перевозки грузов по реке планируется создать в Подмосковье

Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:11

2024-07-01T17:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

андрей тарасенко

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мультимодальный транспортный узел планируется создать на базе речного порта в Дмитровском городском округе для перевозки грузов, сообщили в Росморречфлоте. "Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. И далее - отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом", - отметил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, чьи слова приводятся пресс-службой. В ведомстве отметили, что речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Это позволит увеличить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья. Перспективы развития внутренних водных путей Подмосковья обсудили глава Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Прежде всего, они касаются двух направлений. Первое - экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой. И второе - прилегающие к каналу Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача - сделать так, чтобы там было комфортно для людей. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время", – добавил Воробьев. В Росморречфлоте напомнили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети внутренних водных путей.

https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956635596.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, андрей тарасенко