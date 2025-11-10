Рейтинг@Mail.ru
Паром Seabridge не получил разрешения на заход в порт Сочи
20:36 10.11.2025 (обновлено: 00:02 11.11.2025)
Паром Seabridge не получил разрешения на заход в порт Сочи
сочи, трабзон (провинция), краснодарский край, андрей тарасенко, вениамин кондратьев
Сочи, Трабзон (провинция), Краснодарский край, Андрей Тарасенко, Вениамин Кондратьев
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Судно… стояло на рейде в акватории Сочи, после чего вернулось к берегу Турции, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе.
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Паром Seabridge вернулся в Трабзон
9 ноября, 18:03
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.
Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна.
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Появились подробности о пассажирах парома, которых не выпускают в Трабзоне
Вчера, 12:47
 
Сочи, Трабзон (провинция), Краснодарский край, Андрей Тарасенко, Вениамин Кондратьев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
