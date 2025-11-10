Паром Seabridge не получил разрешения на заход в порт Сочи

КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Судно… стояло на рейде в акватории Сочи , после чего вернулось к берегу Турции , не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.

Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна.