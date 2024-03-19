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Биография Валерия Леонтьева

Биография Валерия Леонтьева - РИА Новости, 19.03.2024

Биография Валерия Леонтьева

Певец, народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Детство провел в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:10

2024-03-19T03:10

2024-03-19T03:10

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Певец, народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Детство провел в Архангельской области, затем семья переехал в город Юрьевец в Ивановской области. Начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.Учился на вечернем отделении Воркутинского горного института. В 1972-1973 годах учился во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства на курсе известного советского певца Георгия Виноградова. В последующие годы окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).Как певец Валерий Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал", где занял второе место. В 1972 году стал победителем конкурса Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты".Профессиональную творческую карьеру начал в Сыктывкарской филармонии, был солистом в ансамблях "Мечтатели", "Эхо".В 1979 году перешел в Горьковскую филармонию (ныне Нижегородская филармония имени Ростроповича). В этом же году за исполнение баллады Давида Тухманова "Памяти гитариста" получил Гран-при на I Всесоюзном конкурсе за лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте.В начале 1980-х годов певец получил еще несколько наград на престижных конкурсах. Среди них "Гран-при" на фестивале песни "Золотой Орфей" в Болгарии в 1980 году, "Приз популярности" на музыкальном фестивале "Ереван-81".В марте 1980 года состоялись первые сольные концерты Леонтьева в Москве в Театре Эстрады. В 1980 году вышли первые пластинки певца – "Танцевальный час на солнце" и "Кружатся диски".В 1982-1983 годах Леонтьев выступил с первыми шoу-программами "Поет Валерий Леонтьев" и "Я – просто певец".В 1983 году он перешел в Вopoшилoвгpaдcкую филармонию (ныне Луганская академическая филармония), где работал до 1989 года.В 1985 году Леонтьев выступил с новой программой "Наедине со всеми", затем последовали "Признание" (1987), "Я, кажется, еще не жил"(1990), "Полнолуние" (1993), "В плену у Казановы"(1995) и "По дороге в Голливуд"(1996), "Фотограф сновидений" (1999), "Бeзымяннaя плaнeтa" (2001), "Валерий Леонтьев представляет…" (2005), юбилейное шоу "Люблю, скучаю, жду" (2009), "Лучший навсегда!" (2011) и др.За годы творчества Валерий Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков, среди них: "Разноцветные ярмарки" (1982), "Бархатный сезон" (1986), "Дискоклуб" (1986), "Дело вкуса" (1990), "Ночь" (1993), "Там, в сентябре" (1995), "Санта-Барбара" (1998), "Каждый хочет любить" (1999), "Канатный плясун" (1999), "Августин" (2001), "Птица в клетке" (2002), "Кленовый лист" (2003), "Ночной звонок" (2004), "Художник" (2011), "Любовь-капкан" (2014), "Это любовь" (2017), "Я вернусь" (2019), "На крыльях любви" (2021).В репертуаре певца – песни Раймонда Паулса, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Крутого, а также собственного сочинения.В 1988 году Валерий Леонтьев сыграл три главные роли – Шута, Сатаны и Джордано Бруно – в рок-oпepе Лopы Квинт "Джopдaнo".Леонтьев снялся в нескольких художественных фильмах. Он сыграл главную роль в фантастическом фильме Геннадия Глаголева "Экстрасенс" (1991) и роли второго плана в лентах "На чужом празднике" (1981), "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Как стать звездой" (1986), "Захочу – полюблю" (1990), "Карнавальная ночь-2" (1996), "Золушка" (2002). Осенью 2021 года Леонтьев был одним из наставников четвертого сезона "Голос. 60+" на Первом канале. Валерий Леонтьев – народный артист России (1996).Заслуженный артист Украинской ССР (1987).Обладатель премии Ленинского комсомола (1985).Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства (1996).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014). Творчество Валерия Леонтьева неоднократно было отмечено музыкальными премиями "Овация", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка", "Песня года" и др.В 1991 году он получил премию World Music Awards "Золотой скрипичный ключ" за наибольшее количество продаваемых дисков в СССР.Валерий Леонтьев женат, детей у него нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, республика коми, валерий леонтьев, давид тухманов, надежда крупская, культура, музыка, эстрада