https://ria.ru/20240319/leontev-1933937464.html
Биография Валерия Леонтьева
Биография Валерия Леонтьева - РИА Новости, 19.03.2024
Биография Валерия Леонтьева
Певец, народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Детство провел в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:10
2024-03-19T03:10
2024-03-19T03:10
справки
россия
москва
республика коми
валерий леонтьев
давид тухманов
надежда крупская
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933940645_0:146:3010:1839_1920x0_80_0_0_b833e6226245dc3bbed8f17932092b7f.jpg
Певец, народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Детство провел в Архангельской области, затем семья переехал в город Юрьевец в Ивановской области. Начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.Учился на вечернем отделении Воркутинского горного института. В 1972-1973 годах учился во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства на курсе известного советского певца Георгия Виноградова. В последующие годы окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).Как певец Валерий Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал", где занял второе место. В 1972 году стал победителем конкурса Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты".Профессиональную творческую карьеру начал в Сыктывкарской филармонии, был солистом в ансамблях "Мечтатели", "Эхо".В 1979 году перешел в Горьковскую филармонию (ныне Нижегородская филармония имени Ростроповича). В этом же году за исполнение баллады Давида Тухманова "Памяти гитариста" получил Гран-при на I Всесоюзном конкурсе за лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте.В начале 1980-х годов певец получил еще несколько наград на престижных конкурсах. Среди них "Гран-при" на фестивале песни "Золотой Орфей" в Болгарии в 1980 году, "Приз популярности" на музыкальном фестивале "Ереван-81".В марте 1980 года состоялись первые сольные концерты Леонтьева в Москве в Театре Эстрады. В 1980 году вышли первые пластинки певца – "Танцевальный час на солнце" и "Кружатся диски".В 1982-1983 годах Леонтьев выступил с первыми шoу-программами "Поет Валерий Леонтьев" и "Я – просто певец".В 1983 году он перешел в Вopoшилoвгpaдcкую филармонию (ныне Луганская академическая филармония), где работал до 1989 года.В 1985 году Леонтьев выступил с новой программой "Наедине со всеми", затем последовали "Признание" (1987), "Я, кажется, еще не жил"(1990), "Полнолуние" (1993), "В плену у Казановы"(1995) и "По дороге в Голливуд"(1996), "Фотограф сновидений" (1999), "Бeзымяннaя плaнeтa" (2001), "Валерий Леонтьев представляет…" (2005), юбилейное шоу "Люблю, скучаю, жду" (2009), "Лучший навсегда!" (2011) и др.За годы творчества Валерий Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков, среди них: "Разноцветные ярмарки" (1982), "Бархатный сезон" (1986), "Дискоклуб" (1986), "Дело вкуса" (1990), "Ночь" (1993), "Там, в сентябре" (1995), "Санта-Барбара" (1998), "Каждый хочет любить" (1999), "Канатный плясун" (1999), "Августин" (2001), "Птица в клетке" (2002), "Кленовый лист" (2003), "Ночной звонок" (2004), "Художник" (2011), "Любовь-капкан" (2014), "Это любовь" (2017), "Я вернусь" (2019), "На крыльях любви" (2021).В репертуаре певца – песни Раймонда Паулса, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Крутого, а также собственного сочинения.В 1988 году Валерий Леонтьев сыграл три главные роли – Шута, Сатаны и Джордано Бруно – в рок-oпepе Лopы Квинт "Джopдaнo".Леонтьев снялся в нескольких художественных фильмах. Он сыграл главную роль в фантастическом фильме Геннадия Глаголева "Экстрасенс" (1991) и роли второго плана в лентах "На чужом празднике" (1981), "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Как стать звездой" (1986), "Захочу – полюблю" (1990), "Карнавальная ночь-2" (1996), "Золушка" (2002). Осенью 2021 года Леонтьев был одним из наставников четвертого сезона "Голос. 60+" на Первом канале. Валерий Леонтьев – народный артист России (1996).Заслуженный артист Украинской ССР (1987).Обладатель премии Ленинского комсомола (1985).Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства (1996).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014). Творчество Валерия Леонтьева неоднократно было отмечено музыкальными премиями "Овация", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка", "Песня года" и др.В 1991 году он получил премию World Music Awards "Золотой скрипичный ключ" за наибольшее количество продаваемых дисков в СССР.Валерий Леонтьев женат, детей у него нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
москва
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933940645_235:79:2860:2048_1920x0_80_0_0_8ef9cd6a3ec9d05ac8bdc791008112ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, москва, республика коми, валерий леонтьев, давид тухманов, надежда крупская, культура, музыка, эстрада
Справки, Россия, Москва, Республика Коми, Валерий Леонтьев, Давид Тухманов, Надежда Крупская, Культура, Музыка, эстрада
Певец, народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился
19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Детство провел в Архангельской области, затем семья переехал в город Юрьевец в Ивановской области. Начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.
Учился
на вечернем отделении Воркутинского горного института. В 1972-1973 годах учился во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства на курсе известного советского певца Георгия Виноградова. В последующие годы окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Надежды Крупской (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).
Как певец Валерий Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал", где занял второе место. В 1972 году стал победителем конкурса Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты".
Профессиональную творческую карьеру начал в Сыктывкарской филармонии, был солистом в ансамблях "Мечтатели", "Эхо".
В 1979 году перешел в Горьковскую филармонию (ныне Нижегородская филармония имени Ростроповича). В этом же году за исполнение баллады Давида Тухманова "Памяти гитариста" получил Гран-при на I Всесоюзном конкурсе за лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте.
В начале 1980-х годов певец получил еще несколько наград на престижных конкурсах. Среди них "Гран-при" на фестивале песни "Золотой Орфей" в Болгарии в 1980 году, "Приз популярности" на музыкальном фестивале "Ереван-81".
В марте 1980 года состоялись первые сольные концерты Леонтьева в Москве в Театре Эстрады. В 1980 году вышли первые пластинки певца – "Танцевальный час на солнце" и "Кружатся диски".
В 1982-1983 годах Леонтьев выступил с первыми шoу-программами "Поет Валерий Леонтьев" и "Я – просто певец".
В 1983 году он перешел в Вopoшилoвгpaдcкую филармонию (ныне Луганская академическая филармония), где работал до 1989 года.
В 1985 году Леонтьев выступил с новой программой "Наедине со всеми", затем последовали "Признание" (1987), "Я, кажется, еще не жил"(1990), "Полнолуние" (1993), "В плену у Казановы"(1995) и "По дороге в Голливуд"(1996), "Фотограф сновидений" (1999), "Бeзымяннaя плaнeтa" (2001), "Валерий Леонтьев представляет…" (2005), юбилейное шоу "Люблю, скучаю, жду" (2009), "Лучший навсегда!" (2011) и др.
За годы творчества Валерий Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков, среди них: "Разноцветные ярмарки" (1982), "Бархатный сезон" (1986), "Дискоклуб" (1986), "Дело вкуса" (1990), "Ночь" (1993), "Там, в сентябре" (1995), "Санта-Барбара" (1998), "Каждый хочет любить" (1999), "Канатный плясун" (1999), "Августин" (2001), "Птица в клетке" (2002), "Кленовый лист" (2003), "Ночной звонок" (2004), "Художник" (2011), "Любовь-капкан" (2014), "Это любовь" (2017), "Я вернусь" (2019), "На крыльях любви" (2021).
В репертуаре певца – песни Раймонда Паулса, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Крутого, а также собственного сочинения.
В 1988 году Валерий Леонтьев сыграл три главные роли – Шута, Сатаны и Джордано Бруно – в рок-oпepе Лopы Квинт "Джopдaнo".
Леонтьев снялся в нескольких художественных фильмах. Он сыграл
главную роль в фантастическом фильме Геннадия Глаголева "Экстрасенс" (1991) и роли второго плана в лентах "На чужом празднике" (1981), "Не ходите, девки, замуж" (1985), "Как стать звездой" (1986), "Захочу – полюблю" (1990), "Карнавальная ночь-2" (1996), "Золушка" (2002).
Осенью 2021 года
Леонтьев был одним из наставников четвертого сезона "Голос. 60+" на Первом канале.
Валерий Леонтьев – народный артист России (1996
).
Заслуженный артист Украинской ССР (1987
).
Обладатель премии Ленинского комсомола (1985).
Лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства (1996).
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005
) и III (2022
) степеней, орденом Почета (2009
), орденом Дружбы (2014
).
Творчество Валерия Леонтьева неоднократно было отмечено музыкальными премиями "Овация", "Золотой граммофон", "Звуковая дорожка", "Песня года" и др.
В 1991 году он получил премию World Music Awards "Золотой скрипичный ключ" за наибольшее количество продаваемых дисков в СССР.
Валерий Леонтьев женат, детей у него нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников