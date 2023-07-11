https://ria.ru/20230711/leontev-1883275131.html

Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста

Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста - РИА Новости, 11.07.2023

Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста

Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T04:50

2023-07-11T04:50

2023-07-11T04:50

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. Ранее СМИ сообщили, что 74-летний артисту якобы провели несколько операций, из-за которых он начал распродавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. "Это глупости. Опровержение конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операцию ни на глаза, ни на колени, на на что. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний", – рассказал Чигирев. В прошлом году Валерий Леонтьев пропал из медийного поля и улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович. Он также перестал выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети. По данным СМИ, исполнитель живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.

https://ria.ru/20230404/vaykule-1862688293.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий леонтьев, россия, майами, италия, сша, знаменитости, музыка, здоровье, слухи, новости шоу-бизнеса