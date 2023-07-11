Рейтинг@Mail.ru
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/leontev-1883275131.html
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста - РИА Новости, 11.07.2023
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста
Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:50
2023-07-11T04:50
шоубиз
валерий леонтьев
россия
майами
италия
сша
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764055888_0:31:3030:1735_1920x0_80_0_0_cc58fe06926343c40e75af12f9b008b5.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. Ранее СМИ сообщили, что 74-летний артисту якобы провели несколько операций, из-за которых он начал распродавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. "Это глупости. Опровержение конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операцию ни на глаза, ни на колени, на на что. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний", – рассказал Чигирев. В прошлом году Валерий Леонтьев пропал из медийного поля и улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович. Он также перестал выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети. По данным СМИ, исполнитель живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.
https://ria.ru/20230404/vaykule-1862688293.html
россия
майами
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764055888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aada8af65b4fb9c35db6e261948542e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий леонтьев, россия, майами, италия, сша, знаменитости, музыка, здоровье, слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерий Леонтьев, Россия, Майами, Италия, США, Знаменитости, Музыка, Здоровье, слухи, Новости шоу-бизнеса
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста

Директор Валерия Леонтьева опроверг слухи об операциях певца на глаза и ноги

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певец Валерий Леонтьев на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца.
Ранее СМИ сообщили, что 74-летний артисту якобы провели несколько операций, из-за которых он начал распродавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение.
«
"Это глупости. Опровержение конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операцию ни на глаза, ни на колени, на на что. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний", – рассказал Чигирев.
В прошлом году Валерий Леонтьев пропал из медийного поля и улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович.
Он также перестал выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети.
По данным СМИ, исполнитель живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Валерия Леонтьева
4 апреля, 04:34
 
ШоубизВалерий ЛеонтьевРоссияМайамиИталияСШАЗнаменитостиМузыкаЗдоровьеслухиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала