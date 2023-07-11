https://ria.ru/20230711/leontev-1883275131.html
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста - РИА Новости, 11.07.2023
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста
Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T04:50
2023-07-11T04:50
2023-07-11T04:50
шоубиз
валерий леонтьев
россия
майами
италия
сша
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764055888_0:31:3030:1735_1920x0_80_0_0_cc58fe06926343c40e75af12f9b008b5.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева в интервью "Пятому каналу" опроверг слухи о проблемах со здоровьем у певца. Ранее СМИ сообщили, что 74-летний артисту якобы провели несколько операций, из-за которых он начал распродавать имущество, чтобы покрыть расходы на лечение. "Это глупости. Опровержение конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операцию ни на глаза, ни на колени, на на что. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний", – рассказал Чигирев. В прошлом году Валерий Леонтьев пропал из медийного поля и улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович. Он также перестал выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети. По данным СМИ, исполнитель живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.
https://ria.ru/20230404/vaykule-1862688293.html
россия
майами
италия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764055888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aada8af65b4fb9c35db6e261948542e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий леонтьев, россия, майами, италия, сша, знаменитости, музыка, здоровье, слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валерий Леонтьев, Россия, Майами, Италия, США, Знаменитости, Музыка, Здоровье, слухи, Новости шоу-бизнеса
Директор Леонтьева ответил на слухи об ухудшении самочувствия артиста
Директор Валерия Леонтьева опроверг слухи об операциях певца на глаза и ноги