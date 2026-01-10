https://ria.ru/20260110/golos-2067155998.html
Умер участник шоу "Голос 60+"
Умер участник шоу "Голос 60+" - РИА Новости, 10.01.2026
Умер участник шоу "Голос 60+"
Участник шоу "Голос 60+" Андрей Забродский умер 9 января в возрасте 63 лет, сообщается на личной странице исполнителя во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2026
