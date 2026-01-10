Рейтинг@Mail.ru
Умер участник шоу "Голос 60+"
19:20 10.01.2026
Умер участник шоу "Голос 60+"
Умер участник шоу "Голос 60+"
Участник шоу "Голос 60+" Андрей Забродский умер 9 января в возрасте 63 лет, сообщается на личной странице исполнителя во "ВКонтакте". РИА Новости, 10.01.2026
Умер участник шоу "Голос 60+"

В Новосибирске умер участник шоу "Голос 60+" Андрей Забродский

Андрей Забродский. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Участник шоу "Голос 60+" Андрей Забродский умер 9 января в возрасте 63 лет, сообщается на личной странице исполнителя во "ВКонтакте".
"Скончался <…> в 5 утра", — говорится в публикации.
Церемонию прощания запланировали на 11 января в Новосибирском крематории в поселке Восход.
Забродский принял участие в телепроекте "Голос 60+" в 2021 году. Во время этапа "слепых прослушиваний" он выступил с песней "Ты или я" группы "Машина времени". Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин почти одновременно повернули свои кресла к исполнителю. Забродский выбрал команду Газманова.
 
Шоубиз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
