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Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле - РИА Новости, 10.07.2025
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Шоубиз
 
19:00 10.07.2025
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Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле
Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле - РИА Новости, 10.07.2025
Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле
Весной 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Пока ликвидаторы работают в зараженной зоне, из Москвы поступает распоряжение — организовать... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:00:00+03:00
2025-07-10T19:00:00+03:00
шоубиз
чернобыльская аэс
иосиф кобзон
валерий леонтьев
оренбург
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Весной 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Пока ликвидаторы работают в зараженной зоне, из Москвы поступает распоряжение — организовать концерты для поднятия боевого духа. Результат оказался предсказуемым — многие из тех, кто пел для ликвидаторов, заплатили за это здоровьем и жизнью."По приказу сверху"Решение о концертах принималось в высших партийных кабинетах. Для властей это была обычная идеологическая акция — показать, что ситуация под контролем, а советские люди готовы на любые жертвы ради Родины."Была такая установка, рекомендация: полететь в Чернобыль, отработать концерт, поддержать наших собратьев", — описывал механизм Борис Моисеев. Всем ведущим артистам страны поступали аналогичные "рекомендации" от партийного руководства.Гитарист Александр Левшин прямо называл это "приказом сверху". Отказаться было невозможно.Смертельная халатностьСамое страшное — артистов никто не предупредил о реальной опасности. Более того — организаторы сознательно скрывали масштабы катастрофы."Артисты не были предупреждены о рисках: многие брали цветы, общались с ликвидаторами, не соблюдая элементарных мер безопасности", — констатируют исследователи тех событий."Чернобыльский автограф" для Иосифа КобзонаКобзон приехал в Чернобыль одним из первых — 26 июня 1986 года, спустя всего два месяца после взрыва. Уровень радиации был запредельным, ликвидаторы повсеместно носили маски. В таких же масках пришли на концерт.Кобзон вышел на сцену тоже в маске, но, увидев глаза зрителей, сорвал "лепесток" и стал петь открыто. Зритель откликнулся — люди тоже сняли маски и встали в знак солидарности."За день дал три сольных концерта. Пел без остановки два часа — зрители не отпускали. Только закончил, люди разошлись — приходит другая смена: "А нам тоже надо Кобзона!" И опять два часа без перерыва", — вспоминал певец.Полученную дозу радиации Иосиф Давидович называл "чернобыльским автографом". В 2017 году у него диагностировали онкологию. Врачи не исключали связь с облучением 1986 года.До последнего дня певец не сожалел о поездке: "А почему мнение должно было измениться?" — отвечал он на вопросы о переоценке своего поступка.Радиоактивные астры для Валерия ЛеонтьеваЛеонтьев дал концерты в августе 1986 года — сначала в Зеленом Мысе, потом в самом Чернобыле, в километре от взорвавшегося реактора. Когда певец приехал к Дому культуры, ему было невозможно открыть дверь машины — люди плотно окружили автомобиль.Зал вмещал 400 человек, но желающих было в разы больше. Леонтьев предложил открыть все окна, чтобы стоящие на улице тоже могли слышать. Во время исполнения "Зеленого света" он выскочил наружу с микрофоном, обежал толпу, жал руки, обнимал людей.Ему дарили цветы — астры, напитанные радиацией. "Скажи, чтобы не брал ни в коем случае!" — советовали знающие люди. Но Валерий понимал: нельзя обижать людей. Брал букеты и прижимал к себе.После концертов показания дозиметра превысили норму в два раза. У Леонтьева радиация впиталась в волосы — не найдя в гостинице шампуня, он мыл голову чистящим средством.Спустя годы у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, но прямую связь с Чернобылем он отрицает."Такая глупость произошла" у Аллы ПугачевойПримадонна никогда не шла на поводу у партийной номенклатуры, игнорировала указания Минкульта. Но в случае с Чернобылем согласилась. "Единственный случай, когда она подчинилась такой просьбе", — вспоминал ее администратор Олег Непомнящий.Концерт Примадонны состоялся 8 сентября 1986 года в поселке Зеленый Мыс. Девять тысяч ликвидаторов собрались в летнем кинотеатре. "Высотники" и вовсе свисали с крыши кинотеатра на своих "страховках".Пугачева появилась на сцене в мини-юбке. Защитную шапочку, которая должна была защитить волосы от радиоактивной пыли, она надевать отказалась. "Я не могу выходить к зрителям в шапочке", — объяснила певица. А потом пошутила, что приехали сюда не отпевать героев Чернобыля, а петь веселые песни.Во время исполнения одной из песен Алла станцевала с прапорщиком в полевой форме. О том, что изотопы могут попасть на нее с военной одежды, никто не думал.Последствия не заставили себя ждать. У Пугачевой начались тяжелые кожные заболевания: нейродермит, псориаз. Дала сбои щитовидная железа, начались "женские болячки".Спустя годы Алла Борисовна назвала тот концерт ошибкой: "Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали!"Сергей Подгорный: от Смуглянки до инвалидаАктер Сергей Подгорный, сыгравший Смуглянку в фильме "В бой идут одни старики", неоднократно ездил с концертами в зараженную зону. После этого у него начались тяжелые проблемы со здоровьем.Выпадали зубы, разрушался позвоночник — три грыжи Шморля давили на нервы, "выкручивалась правая нога, была сильная боль". Возникли дыхательные нарушения. Характер актера кардинально изменился — он стал замкнутым и агрессивным.В попытках "вывести радиацию" Подгорный злоупотреблял алкоголем, что только усугубило состояние. Врачи были бессильны — организм медленно разрушался под действием радиации.Мать актера вспоминала: "Он был агрессивен, потому что не было работы, не было заработка. Фактически он не мог ни работать, ни ходить". В июле 2011 года Сергей Подгорный умер, ему было 57 лет. Официально — от проблем с сердцем, но близкие не сомневались в истинной причине.Молчание Александра БарыкинаПопулярный исполнитель хита "Аэропорт" был на пике славы, когда согласился выступить в Чернобыле. В артистических кругах считалось: если тебя не пригласили туда, значит, ты не так популярен.Барыкин дал серию концертов в зоне отчуждения, пробыл там дольше других артистов. Через два года последствия дали о себе знать. У музыканта начались серьезные проблемы с щитовидной железой, потребовалась срочная операция.Хуже всего — абсолютно пропал голос. Александр не мог не только петь, но и говорить. Для человека, зарабатывающего исполнительским ремеслом, это была катастрофа. Лечение и реабилитация затянулись на пять лет."Поездка в Чернобыль стала краеугольным камнем всей жизни артиста", — отмечали друзья. Барыкин пытался вернуться на сцену, но былой славы уже не достиг. В марте 2011 года умер от инфаркта во время концерта в Оренбурге, ему было 59 лет.Хрипота "по-французски"Певица провела в зараженной зоне почти две недели, выступая в Чернигове для ликвидаторов. "Я не думала, к каким последствиям это приведет. Хотелось помочь работающим там людям", — вспоминала она.После возвращения у Понаровской образовалась доброкачественная опухоль на голосовых связках — фиброма. Голос стал хриплым и изменился навсегда. Для певицы это могло стать концом карьеры.Но Ирина проявила изобретательность. В то время была популярна французская исполнительница Аманда Лир с характерным хриплым тембром. Понаровская стала подражать ее манере пения и превратила недостаток в особенность."Я из этого недостатка постаралась сделать достоинство", — объясняла певица. Хрипота стала ее визитной карточкой, но цена такого "бренда" была слишком высокой.
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чернобыльская аэс, иосиф кобзон, валерий леонтьев, оренбург, москва
Шоубиз, Чернобыльская АЭС, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Оренбург, Москва

Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы. 30 апреля 1986
Дезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы. 30 апреля 1986 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Весной 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Пока ликвидаторы работают в зараженной зоне, из Москвы поступает распоряжение — организовать концерты для поднятия боевого духа. Результат оказался предсказуемым — многие из тех, кто пел для ликвидаторов, заплатили за это здоровьем и жизнью.

"По приказу сверху"

Решение о концертах принималось в высших партийных кабинетах. Для властей это была обычная идеологическая акция — показать, что ситуация под контролем, а советские люди готовы на любые жертвы ради Родины.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДезактивацией территории ЧАЭС. 26 апреля 1986
Дезактивацией территории ЧАЭС. 26 апреля 1986 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дезактивацией территории ЧАЭС. 26 апреля 1986
"Была такая установка, рекомендация: полететь в Чернобыль, отработать концерт, поддержать наших собратьев", — описывал механизм Борис Моисеев. Всем ведущим артистам страны поступали аналогичные "рекомендации" от партийного руководства.
Гитарист Александр Левшин прямо называл это "приказом сверху". Отказаться было невозможно.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Смертельная халатность

Самое страшное — артистов никто не предупредил о реальной опасности. Более того — организаторы сознательно скрывали масштабы катастрофы.
"Артисты не были предупреждены о рисках: многие брали цветы, общались с ликвидаторами, не соблюдая элементарных мер безопасности", — констатируют исследователи тех событий.
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкРабота на территории Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 26 апреля 1986
Работа на территории Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 26 апреля 1986 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Игорь Костин
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Работа на территории Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 26 апреля 1986

"Чернобыльский автограф" для Иосифа Кобзона

Кобзон приехал в Чернобыль одним из первых — 26 июня 1986 года, спустя всего два месяца после взрыва. Уровень радиации был запредельным, ликвидаторы повсеместно носили маски. В таких же масках пришли на концерт.
Кобзон вышел на сцену тоже в маске, но, увидев глаза зрителей, сорвал "лепесток" и стал петь открыто. Зритель откликнулся — люди тоже сняли маски и встали в знак солидарности.
© РИА Новости / Н. Максимов | Перейти в медиабанкИосиф Кобзон
Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Н. Максимов
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Иосиф Кобзон
"За день дал три сольных концерта. Пел без остановки два часа — зрители не отпускали. Только закончил, люди разошлись — приходит другая смена: "А нам тоже надо Кобзона!" И опять два часа без перерыва", — вспоминал певец.
Полученную дозу радиации Иосиф Давидович называл "чернобыльским автографом". В 2017 году у него диагностировали онкологию. Врачи не исключали связь с облучением 1986 года.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Иосиф Кобзон перед концертом в Государственном Кремлевском дворце. 20 сентября 2017
Певец Иосиф Кобзон перед концертом в Государственном Кремлевском дворце. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Иосиф Кобзон перед концертом в Государственном Кремлевском дворце. 20 сентября 2017
До последнего дня певец не сожалел о поездке: "А почему мнение должно было измениться?" — отвечал он на вопросы о переоценке своего поступка.

Радиоактивные астры для Валерия Леонтьева

Леонтьев дал концерты в августе 1986 года — сначала в Зеленом Мысе, потом в самом Чернобыле, в километре от взорвавшегося реактора. Когда певец приехал к Дому культуры, ему было невозможно открыть дверь машины — люди плотно окружили автомобиль.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкВалерий Леонтьев а наачле карьеры
Валерий Леонтьев а наачле карьеры - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Валерий Леонтьев а наачле карьеры
Зал вмещал 400 человек, но желающих было в разы больше. Леонтьев предложил открыть все окна, чтобы стоящие на улице тоже могли слышать. Во время исполнения "Зеленого света" он выскочил наружу с микрофоном, обежал толпу, жал руки, обнимал людей.
Ему дарили цветы — астры, напитанные радиацией. "Скажи, чтобы не брал ни в коем случае!" — советовали знающие люди. Но Валерий понимал: нельзя обижать людей. Брал букеты и прижимал к себе.
© РИА Новости / Пунас | Перейти в медиабанкЛайма Вайкуле и Валерий Леонтьев
Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Пунас
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Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев
После концертов показания дозиметра превысили норму в два раза. У Леонтьева радиация впиталась в волосы — не найдя в гостинице шампуня, он мыл голову чистящим средством.
Спустя годы у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, но прямую связь с Чернобылем он отрицает.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев
Певец Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Певец Валерий Леонтьев

"Такая глупость произошла" у Аллы Пугачевой

Примадонна никогда не шла на поводу у партийной номенклатуры, игнорировала указания Минкульта. Но в случае с Чернобылем согласилась. "Единственный случай, когда она подчинилась такой просьбе", — вспоминал ее администратор Олег Непомнящий.
Концерт Примадонны состоялся 8 сентября 1986 года в поселке Зеленый Мыс. Девять тысяч ликвидаторов собрались в летнем кинотеатре. "Высотники" и вовсе свисали с крыши кинотеатра на своих "страховках".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Алла Пугачева, 1988 год
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева, 1988 год - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Народная артистка РСФСР Алла Пугачева, 1988 год
Пугачева появилась на сцене в мини-юбке. Защитную шапочку, которая должна была защитить волосы от радиоактивной пыли, она надевать отказалась. "Я не могу выходить к зрителям в шапочке", — объяснила певица. А потом пошутила, что приехали сюда не отпевать героев Чернобыля, а петь веселые песни.
Во время исполнения одной из песен Алла станцевала с прапорщиком в полевой форме. О том, что изотопы могут попасть на нее с военной одежды, никто не думал.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТуристический "бум" в Чернобыльской зоне отчуждения
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Туристический "бум" в Чернобыльской зоне отчуждения
Последствия не заставили себя ждать. У Пугачевой начались тяжелые кожные заболевания: нейродермит, псориаз. Дала сбои щитовидная железа, начались "женские болячки".
Спустя годы Алла Борисовна назвала тот концерт ошибкой: "Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали!"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Сергей Подгорный: от Смуглянки до инвалида

Актер Сергей Подгорный, сыгравший Смуглянку в фильме "В бой идут одни старики", неоднократно ездил с концертами в зараженную зону. После этого у него начались тяжелые проблемы со здоровьем.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "В бой идут одни старики"
Кадр из кинофильма В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из кинофильма "В бой идут одни старики"
Выпадали зубы, разрушался позвоночник — три грыжи Шморля давили на нервы, "выкручивалась правая нога, была сильная боль". Возникли дыхательные нарушения. Характер актера кардинально изменился — он стал замкнутым и агрессивным.
В попытках "вывести радиацию" Подгорный злоупотреблял алкоголем, что только усугубило состояние. Врачи были бессильны — организм медленно разрушался под действием радиации.
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкЛиквидаторы аварии на ЧАЭС
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Мать актера вспоминала: "Он был агрессивен, потому что не было работы, не было заработка. Фактически он не мог ни работать, ни ходить". В июле 2011 года Сергей Подгорный умер, ему было 57 лет. Официально — от проблем с сердцем, но близкие не сомневались в истинной причине.

Молчание Александра Барыкина

Популярный исполнитель хита "Аэропорт" был на пике славы, когда согласился выступить в Чернобыле. В артистических кругах считалось: если тебя не пригласили туда, значит, ты не так популярен.
© Фото : с официального сайта Александра БарыкинаАлександр Барыкин
Александр Барыкин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : с официального сайта Александра Барыкина
Александр Барыкин
Барыкин дал серию концертов в зоне отчуждения, пробыл там дольше других артистов. Через два года последствия дали о себе знать. У музыканта начались серьезные проблемы с щитовидной железой, потребовалась срочная операция.
Хуже всего — абсолютно пропал голос. Александр не мог не только петь, но и говорить. Для человека, зарабатывающего исполнительским ремеслом, это была катастрофа. Лечение и реабилитация затянулись на пять лет.
"Поездка в Чернобыль стала краеугольным камнем всей жизни артиста", — отмечали друзья. Барыкин пытался вернуться на сцену, но былой славы уже не достиг. В марте 2011 года умер от инфаркта во время концерта в Оренбурге, ему было 59 лет.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрощание с певцом и композитором Александром Барыкиным
Прощание с певцом и композитором Александром Барыкиным - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прощание с певцом и композитором Александром Барыкиным

Хрипота "по-французски"

Певица провела в зараженной зоне почти две недели, выступая в Чернигове для ликвидаторов. "Я не думала, к каким последствиям это приведет. Хотелось помочь работающим там людям", — вспоминала она.
После возвращения у Понаровской образовалась доброкачественная опухоль на голосовых связках — фиброма. Голос стал хриплым и изменился навсегда. Для певицы это могло стать концом карьеры.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Певица Ирина Понаровская
Но Ирина проявила изобретательность. В то время была популярна французская исполнительница Аманда Лир с характерным хриплым тембром. Понаровская стала подражать ее манере пения и превратила недостаток в особенность.
"Я из этого недостатка постаралась сделать достоинство", — объясняла певица. Хрипота стала ее визитной карточкой, но цена такого "бренда" была слишком высокой.
 
ШоубизЧернобыльская АЭСИосиф КобзонВалерий ЛеонтьевОренбургМосква
 
 
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