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Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле

Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле - РИА Новости, 10.07.2025

Что случилось с известными артистами после выступлений в Чернобыле

Весной 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Пока ликвидаторы работают в зараженной зоне, из Москвы поступает распоряжение — организовать... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:00:00+03:00

2025-07-10T19:00:00+03:00

2025-07-10T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Весной 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Пока ликвидаторы работают в зараженной зоне, из Москвы поступает распоряжение — организовать концерты для поднятия боевого духа. Результат оказался предсказуемым — многие из тех, кто пел для ликвидаторов, заплатили за это здоровьем и жизнью."По приказу сверху"Решение о концертах принималось в высших партийных кабинетах. Для властей это была обычная идеологическая акция — показать, что ситуация под контролем, а советские люди готовы на любые жертвы ради Родины."Была такая установка, рекомендация: полететь в Чернобыль, отработать концерт, поддержать наших собратьев", — описывал механизм Борис Моисеев. Всем ведущим артистам страны поступали аналогичные "рекомендации" от партийного руководства.Гитарист Александр Левшин прямо называл это "приказом сверху". Отказаться было невозможно.Смертельная халатностьСамое страшное — артистов никто не предупредил о реальной опасности. Более того — организаторы сознательно скрывали масштабы катастрофы."Артисты не были предупреждены о рисках: многие брали цветы, общались с ликвидаторами, не соблюдая элементарных мер безопасности", — констатируют исследователи тех событий."Чернобыльский автограф" для Иосифа КобзонаКобзон приехал в Чернобыль одним из первых — 26 июня 1986 года, спустя всего два месяца после взрыва. Уровень радиации был запредельным, ликвидаторы повсеместно носили маски. В таких же масках пришли на концерт.Кобзон вышел на сцену тоже в маске, но, увидев глаза зрителей, сорвал "лепесток" и стал петь открыто. Зритель откликнулся — люди тоже сняли маски и встали в знак солидарности."За день дал три сольных концерта. Пел без остановки два часа — зрители не отпускали. Только закончил, люди разошлись — приходит другая смена: "А нам тоже надо Кобзона!" И опять два часа без перерыва", — вспоминал певец.Полученную дозу радиации Иосиф Давидович называл "чернобыльским автографом". В 2017 году у него диагностировали онкологию. Врачи не исключали связь с облучением 1986 года.До последнего дня певец не сожалел о поездке: "А почему мнение должно было измениться?" — отвечал он на вопросы о переоценке своего поступка.Радиоактивные астры для Валерия ЛеонтьеваЛеонтьев дал концерты в августе 1986 года — сначала в Зеленом Мысе, потом в самом Чернобыле, в километре от взорвавшегося реактора. Когда певец приехал к Дому культуры, ему было невозможно открыть дверь машины — люди плотно окружили автомобиль.Зал вмещал 400 человек, но желающих было в разы больше. Леонтьев предложил открыть все окна, чтобы стоящие на улице тоже могли слышать. Во время исполнения "Зеленого света" он выскочил наружу с микрофоном, обежал толпу, жал руки, обнимал людей.Ему дарили цветы — астры, напитанные радиацией. "Скажи, чтобы не брал ни в коем случае!" — советовали знающие люди. Но Валерий понимал: нельзя обижать людей. Брал букеты и прижимал к себе.После концертов показания дозиметра превысили норму в два раза. У Леонтьева радиация впиталась в волосы — не найдя в гостинице шампуня, он мыл голову чистящим средством.Спустя годы у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, но прямую связь с Чернобылем он отрицает."Такая глупость произошла" у Аллы ПугачевойПримадонна никогда не шла на поводу у партийной номенклатуры, игнорировала указания Минкульта. Но в случае с Чернобылем согласилась. "Единственный случай, когда она подчинилась такой просьбе", — вспоминал ее администратор Олег Непомнящий.Концерт Примадонны состоялся 8 сентября 1986 года в поселке Зеленый Мыс. Девять тысяч ликвидаторов собрались в летнем кинотеатре. "Высотники" и вовсе свисали с крыши кинотеатра на своих "страховках".Пугачева появилась на сцене в мини-юбке. Защитную шапочку, которая должна была защитить волосы от радиоактивной пыли, она надевать отказалась. "Я не могу выходить к зрителям в шапочке", — объяснила певица. А потом пошутила, что приехали сюда не отпевать героев Чернобыля, а петь веселые песни.Во время исполнения одной из песен Алла станцевала с прапорщиком в полевой форме. О том, что изотопы могут попасть на нее с военной одежды, никто не думал.Последствия не заставили себя ждать. У Пугачевой начались тяжелые кожные заболевания: нейродермит, псориаз. Дала сбои щитовидная железа, начались "женские болячки".Спустя годы Алла Борисовна назвала тот концерт ошибкой: "Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали!"Сергей Подгорный: от Смуглянки до инвалидаАктер Сергей Подгорный, сыгравший Смуглянку в фильме "В бой идут одни старики", неоднократно ездил с концертами в зараженную зону. После этого у него начались тяжелые проблемы со здоровьем.Выпадали зубы, разрушался позвоночник — три грыжи Шморля давили на нервы, "выкручивалась правая нога, была сильная боль". Возникли дыхательные нарушения. Характер актера кардинально изменился — он стал замкнутым и агрессивным.В попытках "вывести радиацию" Подгорный злоупотреблял алкоголем, что только усугубило состояние. Врачи были бессильны — организм медленно разрушался под действием радиации.Мать актера вспоминала: "Он был агрессивен, потому что не было работы, не было заработка. Фактически он не мог ни работать, ни ходить". В июле 2011 года Сергей Подгорный умер, ему было 57 лет. Официально — от проблем с сердцем, но близкие не сомневались в истинной причине.Молчание Александра БарыкинаПопулярный исполнитель хита "Аэропорт" был на пике славы, когда согласился выступить в Чернобыле. В артистических кругах считалось: если тебя не пригласили туда, значит, ты не так популярен.Барыкин дал серию концертов в зоне отчуждения, пробыл там дольше других артистов. Через два года последствия дали о себе знать. У музыканта начались серьезные проблемы с щитовидной железой, потребовалась срочная операция.Хуже всего — абсолютно пропал голос. Александр не мог не только петь, но и говорить. Для человека, зарабатывающего исполнительским ремеслом, это была катастрофа. Лечение и реабилитация затянулись на пять лет."Поездка в Чернобыль стала краеугольным камнем всей жизни артиста", — отмечали друзья. Барыкин пытался вернуться на сцену, но былой славы уже не достиг. В марте 2011 года умер от инфаркта во время концерта в Оренбурге, ему было 59 лет.Хрипота "по-французски"Певица провела в зараженной зоне почти две недели, выступая в Чернигове для ликвидаторов. "Я не думала, к каким последствиям это приведет. Хотелось помочь работающим там людям", — вспоминала она.После возвращения у Понаровской образовалась доброкачественная опухоль на голосовых связках — фиброма. Голос стал хриплым и изменился навсегда. Для певицы это могло стать концом карьеры.Но Ирина проявила изобретательность. В то время была популярна французская исполнительница Аманда Лир с характерным хриплым тембром. Понаровская стала подражать ее манере пения и превратила недостаток в особенность."Я из этого недостатка постаралась сделать достоинство", — объясняла певица. Хрипота стала ее визитной карточкой, но цена такого "бренда" была слишком высокой.

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чернобыльская аэс, иосиф кобзон, валерий леонтьев, оренбург, москва