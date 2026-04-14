13:53 14.04.2026
Раймонд Паулс попал в больницу

Композитор Раймонд Паулс попал в больницу из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Известный композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс сообщил РИА Новости, что находится в больнице.
"Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем", - рассказал он.
Ранее в 2024 году латвийское издание Privātā Dzīve сообщило, что Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. В сообщении говорилось, что после перенесенной операции на зрение композитор перестал носить очки и испытывал сложности в работе с нотами.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности
21 февраля, 20:40
 
