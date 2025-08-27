Рейтинг@Mail.ru
Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"
Культура
 
11:44 27.08.2025 (обновлено: 12:24 27.08.2025)
Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"
Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна" - РИА Новости, 27.08.2025
Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"
В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Жюри во главе с композитором Игорем Крутым выбрало трех победителей
культура
музыка
сергей лазарев
полина гагарина
дима билан (виктор белан)
игорь крутой
филипп киркоров
валерий леонтьев
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Жюри во главе с композитором Игорем Крутым выбрало трех победителей, зрители впечатлились грандиозным шоу с участием звезд отечественной эстрады первой величины. Все события показали в эфире телеканала "Россия". Кто зажигал на сцене New Wave Hall — в фотоленте РИА Новости.
казань
музыка, сергей лазарев, полина гагарина, дима билан (виктор белан), игорь крутой, филипп киркоров, валерий леонтьев, ани лорак, леонид агутин, анжелика варум (мария варум), григорий лепс, shaman (ярослав дронов) , фото, фото, фото - культура, шоу-бизнес, казань, культура-важное
Культура, Музыка, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан (Виктор Белан), Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Леонид Агутин, Анжелика Варум (Мария Варум), Григорий Лепс, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Фото, Фото - Культура, Шоу-бизнес, Казань, Культура-Важное
Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"

Победителем конкурса "Новая волна" стал певец из Казахстана Александр Лим

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Жюри во главе с композитором Игорем Крутым выбрало трех победителей, зрители впечатлились грандиозным шоу с участием звезд отечественной эстрады первой величины. Все события показали в эфире телеканала "Россия". Кто зажигал на сцене New Wave Hall — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Первостепенная задача "Новой волны" — открывать новые имена и создавать популярные песни. Появление на эстраде таких артистов, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и Севиль, — яркое тому подтверждение. Также много конкурсантов из разных стран, которые стали звездами у себя на родине благодаря нашему проекту, — отметил председатель жюри конкурса, композитор Игорь Крутой. — "Новая волна" всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты".

Композитор Игорь Крутой выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

"Первостепенная задача "Новой волны" — открывать новые имена и создавать популярные песни. Появление на эстраде таких артистов, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и Севиль, — яркое тому подтверждение. Также много конкурсантов из разных стран, которые стали звездами у себя на родине благодаря нашему проекту, — отметил председатель жюри конкурса, композитор Игорь Крутой. — "Новая волна" всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Победителем конкурса стал казахстанский певец Александр Лим. Он участвовал в различных телешоу. А широкую известность получил в соцсетях — его каверы популярных песен на русском, английском, турецком и других языках стали вирусными. В этом году исполнитель выпустил первый ЕР "Все впереди".

Александр Лим

Победителем конкурса стал казахстанский певец Александр Лим. Он участвовал в различных телешоу. А широкую известность получил в соцсетях — его каверы популярных песен на русском, английском, турецком и других языках стали вирусными. В этом году исполнитель выпустил первый ЕР "Все впереди".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
2 из 16
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Второе место заняла группа из Красноярска "Оберег". Девушки поют в жанре фолк, придавая аутентичным композициям современное звучание.

Оберег

Второе место заняла группа из Красноярска "Оберег". Девушки поют в жанре фолк, придавая аутентичным композициям современное звучание.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
3 из 16
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Третье место разделили исполнитель из Екатеринбурга Jummy и казахстанский певец Yernazar.

Jummy

Третье место разделили исполнитель из Екатеринбурга Jummy и казахстанский певец Yernazar.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
4 из 16
Настоящее имя Yernazar — Ерназар Жубан.

Настоящее имя Yernazar — Ерназар Жубан.

Yernazar

Настоящее имя Yernazar — Ерназар Жубан.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
5 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Новая волна" уже более двадцати лет дарит нам новые имена и яркие премьеры. Я счастлив быть частью этого конкурса", — признался участник шоу и член жюри, певец Сергей Лазарев.

Певец Сергей Лазарев выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

"Новая волна" уже более двадцати лет дарит нам новые имена и яркие премьеры. Я счастлив быть частью этого конкурса", — признался участник шоу и член жюри, певец Сергей Лазарев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 16
Валерий Леонтьев зажег зал, его шоу, как всегда, было ярким и энергичным.

Валерий Леонтьев зажег зал, его шоу, как всегда, было ярким и энергичным.

Певец Валерий Леонтьев выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Валерий Леонтьев зажег зал, его шоу, как всегда, было ярким и энергичным.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Филипп Киркоров не изменяет своему образу короля российской поп-сцены. Его наряды — это отдельное искусство.

Певец Филипп Киркоров выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Филипп Киркоров не изменяет своему образу короля российской поп-сцены. Его наряды — это отдельное искусство.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который вскоре представит Россию на конкурсе "Интервидение", порадовал и зрителей "Новой волны".

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который вскоре представит Россию на конкурсе "Интервидение", порадовал и зрителей "Новой волны".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Одна из самых известных супружеских пар российской эстрады, Анжелика Варум и Леонид Агутин, на конкурсе "Новая волна".

Певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин выступают на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Одна из самых известных супружеских пар российской эстрады, Анжелика Варум и Леонид Агутин, на конкурсе "Новая волна".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Певец Александр Ревва в смелом наряде и с запоминающимся номером на конкурсе "Новая волна 2025".

Певец Александр Ревва выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Певец Александр Ревва в смелом наряде и с запоминающимся номером на конкурсе "Новая волна 2025".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Любимая Казань, Татарстан! Наконец я здесь, на моей малой родине и родине моей мамы, конечно, которая всегда с большим трепетом вспоминает свое детство и всегда стремится сюда. Я рад всех приветствовать и всем мое почтение!" — обратился к зрителям Дима Билан.

Певец Дима Билан выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

"Любимая Казань, Татарстан! Наконец я здесь, на моей малой родине и родине моей мамы, конечно, которая всегда с большим трепетом вспоминает свое детство и всегда стремится сюда. Я рад всех приветствовать и всем мое почтение!" — обратился к зрителям Дима Билан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"На открытии конкурса "Новая волна" состоялась премьера моей новой песни, благодаря которой я раскрыла свои новые грани. А в полночь состоялась и премьера клипа на всех цифровых площадках. Эта песня появилась совершенно удивительным образом. Как-то ночью мне позвонил Игорь Яковлевич и говорит: "Я написал песню". Я ее прослушала и тут же перезвонила ему со словами: "Я ее беру! Мне очень нравится!" — рассказала певица Ани Лорак.

Певица Ани Лорак выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

"На открытии конкурса "Новая волна" состоялась премьера моей новой песни, благодаря которой я раскрыла свои новые грани. А в полночь состоялась и премьера клипа на всех цифровых площадках. Эта песня появилась совершенно удивительным образом. Как-то ночью мне позвонил Игорь Яковлевич и говорит: "Я написал песню". Я ее прослушала и тут же перезвонила ему со словами: "Я ее беру! Мне очень нравится!" — рассказала певица Ани Лорак.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Среди звезд, выступивших на конкурсе молодых исполнителей, был и певец Григорий Лепс.

Певец Григорий Лепс выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Среди звезд, выступивших на конкурсе молодых исполнителей, был и певец Григорий Лепс.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Игорь Николаев порадовал зрителей своим вокалом, а также вошел в состав жюри музыкального состязания.

Певец, композитор Игорь Николаев выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Игорь Николаев порадовал зрителей своим вокалом, а также вошел в состав жюри музыкального состязания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
15 из 16
Александр Буйнов в прямом смысле зажигал на сцене.

Александр Буйнов в прямом смысле зажигал на сцене.

Певец Александр Буйнов выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Александр Буйнов в прямом смысле зажигал на сцене.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
КультураМузыкаСергей ЛазаревПолина ГагаринаДима Билан (Виктор Белан)Игорь КрутойФилипп КиркоровВалерий ЛеонтьевАни ЛоракЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)Григорий ЛепсSHAMAN (Ярослав Дронов)ФотоФото - КультураШоу-бизнесКазаньКультура-Важное
 
 
