Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"

"На открытии конкурса "Новая волна" состоялась премьера моей новой песни, благодаря которой я раскрыла свои новые грани. А в полночь состоялась и премьера клипа на всех цифровых площадках. Эта песня появилась совершенно удивительным образом. Как-то ночью мне позвонил Игорь Яковлевич и говорит: "Я написал песню". Я ее прослушала и тут же перезвонила ему со словами: "Я ее беру! Мне очень нравится!" — рассказала певица Ани Лорак.