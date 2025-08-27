Яркие шоу звезд и молодые таланты: как прошел конкурс "Новая волна"

Победителем конкурса "Новая волна" стал певец из Казахстана Александр Лим
"Первостепенная задача "Новой волны" — открывать новые имена и создавать популярные песни. Появление на эстраде таких артистов, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и Севиль, — яркое тому подтверждение. Также много конкурсантов из разных стран, которые стали звездами у себя на родине благодаря нашему проекту, — отметил председатель жюри конкурса, композитор Игорь Крутой. — "Новая волна" всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты".
Победителем конкурса стал казахстанский певец Александр Лим. Он участвовал в различных телешоу. А широкую известность получил в соцсетях — его каверы популярных песен на русском, английском, турецком и других языках стали вирусными. В этом году исполнитель выпустил первый ЕР "Все впереди".
Второе место заняла группа из Красноярска "Оберег". Девушки поют в жанре фолк, придавая аутентичным композициям современное звучание.
Третье место разделили исполнитель из Екатеринбурга Jummy и казахстанский певец Yernazar.
Настоящее имя Yernazar — Ерназар Жубан.
"Новая волна" уже более двадцати лет дарит нам новые имена и яркие премьеры. Я счастлив быть частью этого конкурса", — признался участник шоу и член жюри, певец Сергей Лазарев.
Валерий Леонтьев зажег зал, его шоу, как всегда, было ярким и энергичным.
Филипп Киркоров не изменяет своему образу короля российской поп-сцены. Его наряды — это отдельное искусство.
Певец Shaman (Ярослав Дронов), который вскоре представит Россию на конкурсе "Интервидение", порадовал и зрителей "Новой волны".
Одна из самых известных супружеских пар российской эстрады, Анжелика Варум и Леонид Агутин, на конкурсе "Новая волна".
Певец Александр Ревва в смелом наряде и с запоминающимся номером на конкурсе "Новая волна 2025".
"Любимая Казань, Татарстан! Наконец я здесь, на моей малой родине и родине моей мамы, конечно, которая всегда с большим трепетом вспоминает свое детство и всегда стремится сюда. Я рад всех приветствовать и всем мое почтение!" — обратился к зрителям Дима Билан.
"На открытии конкурса "Новая волна" состоялась премьера моей новой песни, благодаря которой я раскрыла свои новые грани. А в полночь состоялась и премьера клипа на всех цифровых площадках. Эта песня появилась совершенно удивительным образом. Как-то ночью мне позвонил Игорь Яковлевич и говорит: "Я написал песню". Я ее прослушала и тут же перезвонила ему со словами: "Я ее беру! Мне очень нравится!" — рассказала певица Ани Лорак.
Среди звезд, выступивших на конкурсе молодых исполнителей, был и певец Григорий Лепс.
Игорь Николаев порадовал зрителей своим вокалом, а также вошел в состав жюри музыкального состязания.
Александр Буйнов в прямом смысле зажигал на сцене.
