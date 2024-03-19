https://ria.ru/20240319/leontev-1934199657.html
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность - РИА Новости, 19.03.2024
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность
Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:13
2024-03-19T12:13
2024-03-19T12:59
шоубиз
валерий леонтьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/83/1494998384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0f56d5a75a3ac3eb542e7db1e1d903c.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. "Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.Дебютировал в 1971 году c песней "Карнавал" на региональном конкурсе в Воркуте, заняв второе место. В 1972-м победил на конкурсе Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты". Артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
https://ria.ru/20231107/leontev-1907979719.html
https://ria.ru/20240319/leontev-1933937464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/83/1494998384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8a5b8fd8bc601b355b6392c770e77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий леонтьев
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность
Директор Валерия Леонтьева сообщил об уходе артиста со сцены
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения.
"Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", — сказал он.
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию
Как уточнил собеседник агентства, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.
Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.
Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.
Дебютировал в 1971 году c песней "Карнавал" на региональном конкурсе в Воркуте
, заняв второе место. В 1972-м победил на конкурсе Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты".
Артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
Биография Валерия Леонтьева