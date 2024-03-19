Рейтинг@Mail.ru
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:13 19.03.2024 (обновлено: 12:59 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/leontev-1934199657.html
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность - РИА Новости, 19.03.2024
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность
Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:13
2024-03-19T12:59
шоубиз
валерий леонтьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/83/1494998384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0f56d5a75a3ac3eb542e7db1e1d903c.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. "Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.Дебютировал в 1971 году c песней "Карнавал" на региональном конкурсе в Воркуте, заняв второе место. В 1972-м победил на конкурсе Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты". Артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
https://ria.ru/20231107/leontev-1907979719.html
https://ria.ru/20240319/leontev-1933937464.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/83/1494998384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8a5b8fd8bc601b355b6392c770e77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий леонтьев
Шоубиз, Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность

Директор Валерия Леонтьева сообщил об уходе артиста со сцены

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев
Певец Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Певец Валерий Леонтьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения.
"Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", — сказал он.
Юбилейный концерт Валерия Леонтьева - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию
7 ноября 2023, 18:06
Как уточнил собеседник агентства, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.
Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.
Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.
Дебютировал в 1971 году c песней "Карнавал" на региональном конкурсе в Воркуте, заняв второе место. В 1972-м победил на конкурсе Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты".
Артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).
Певец Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Биография Валерия Леонтьева
03:10
 
ШоубизВалерий Леонтьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала