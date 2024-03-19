https://ria.ru/20240319/leontev-1934199657.html

Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность

Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность - РИА Новости, 19.03.2024

Валерий Леонтьев завершил концертную деятельность

Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:13

2024-03-19T12:13

2024-03-19T12:59

шоубиз

валерий леонтьев

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения. "Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми. Он начал петь в школьном хоре, ходил в драматический кружок, увлекался танцами и рисованием.Дебютировал в 1971 году c песней "Карнавал" на региональном конкурсе в Воркуте, заняв второе место. В 1972-м победил на конкурсе Сыктывкарской филармонии "Мы ищем таланты". Артист выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).

https://ria.ru/20231107/leontev-1907979719.html

https://ria.ru/20240319/leontev-1933937464.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий леонтьев