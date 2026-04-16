Раймонда Паулса выписали из больницы

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс сообщил РИА Новости о выписке из больницы, отметив, что чувствует себя лучше.
"Уже сижу дома, пью лекарства, сейчас чувствую себя намного лучше", - сказал он.
Ранее Паулс рассказал РИА Новости, что его положили в больницу. По словам композитора, у него появились проблемы со здоровьем.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
