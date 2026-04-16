Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура
 
17:32 16.04.2026 (обновлено: 19:35 16.04.2026)
Раймонда Паулса выписали из больницы

© РИА Новости / Оксана ДжаданРаймонд Паулс
© РИА Новости / Оксана Джадан
Раймонд Паулс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Композитора Раймонда Паулса выписали из больницы.
  • Автор многих советских хитов рассказал, что чувствует себя намного лучше.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Композитор, автор многих советских хитов Раймонд Паулс сообщил РИА Новости о выписке из больницы, отметив, что чувствует себя лучше.
«
"Уже сижу дома, пью лекарства, сейчас чувствую себя намного лучше", - сказал он.
Ранее Паулс рассказал РИА Новости, что его положили в больницу. По словам композитора, у него появились проблемы со здоровьем.
Раймонду Паулсу 90 лет. Он является автором музыки к хитам Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других исполнителей. Удостоен звания народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989-1993 годах Паулс был министром культуры Латвии.
Раймонд Паулс. Архивное фото
Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с юбилеем
12 января, 12:05
 
КультураСССРЛатвияРаймонд ПаулсАлла ПугачеваВалерий Леонтьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала