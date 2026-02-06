Рейтинг@Mail.ru
01:33 06.02.2026 (обновлено: 05:51 06.02.2026)
Валерий Леонтьев уже давно не появлялся в своей квартире в центре Москвы
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Певец Валерий Леонтьев давно не появлялся в московской квартире в Колокольниковом переулке, рассказали РИА Новости его соседи.
"Когда 75 лет ему (Валерию Леонтьеву. – Прим. Ред.) было, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела", — сказала РИА Новости соседка артиста, отвечая на вопрос о том, когда в последний раз он приезжал в квартиру.
Другой сосед рассказал РИА Новости, что не особо общался с музыкантом, только "по-соседски", он также рассказывал, что некоторое время назад видел певца, однако когда конкретно, сказать не смог.
Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года.
