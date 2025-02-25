https://ria.ru/20250225/leontev-2001567766.html

Собирал стадионы, а теперь стрижет собак. Что стало с Валерием Леонтьевым

Собирал стадионы, а теперь стрижет собак. Что стало с Валерием Леонтьевым - РИА Новости, 25.02.2025

Собирал стадионы, а теперь стрижет собак. Что стало с Валерием Леонтьевым

Валерий Леонтьев — один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 80-е и 90-е он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:43:00+03:00

2025-02-25T18:43:00+03:00

2025-02-25T18:43:00+03:00

шоубиз

жилье

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сша

средиземное море

майкл джексон

алла пугачева

валерий леонтьев

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Валерий Леонтьев — один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 80-е и 90-е он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Песни "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита" стали хитами, а его стиль вдохновлял целое поколение. Однако в последние годы о нем слышно все реже. Почти не дает интервью, не появляется в телешоу, а его концерты можно пересчитать по пальцам. Что случилось с легендой?Взлет: путь к славеВалерий Яковлевич родился 19 марта 1949 года в Коми АССР. В юности был рабочим на кирпичном заводе, тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном и портным.Летом 1980 года Леонтьев завоевал главную премию 16-го Международного фестиваля эстрадной песни "Золотой Орфей", который проходил в Сопоте (Польша). Помимо высшей премии, артист был удостоен специального приза болгарского журнала мод "Лада" за самый эффектный сценический костюм.Интересный факт: свои наряды многие годы певец придумывал и шил сам. Когда он пытался объяснить профессиональным портным, что ему нужно, над ним смеялись: достать в СССР такую фурнитуру, ткани таких расцветок было нереально. Приходилось импровизировать, материалы покупал у фарцовщиков, что-то привозил с зарубежных гастролей. Но труды в итоге оправдались.В 80-е он стал суперзвездой, а в 90-е, несмотря на перемены в музыкальной индустрии, оставался одним из главных артистов страны. Его концерты — это шоу мирового уровня, в котором каждое выступление — продуманная постановка. Он создавал образ "русского Майкла Джексона" задолго до появления российских поп-идолов нового поколения.50 лет брака без детей и вечные слухиЛеонтьев и его жена Людмила Исакович — одна из самых загадочных пар шоу-бизнеса. Более 50 лет брака, но ни совместных детей, ни публичных проявлений семейной жизни. Жена артиста давно живет в США, а сам он почти не говорит о личном. По словам артиста, их союз был скорее партнерством, чем классическим браком, и супруги живут своей жизнью, не ограничивая друг друга.В 80-е у Леонтьева был роман с композитором Лорой Квинт, который длился почти 9 лет. Их отношения были бурными и эмоциональными, а знакомство произошло после того, как Алла Пугачева исполнила песню "Московский романс", написанную Квинт. Леонтьев был настолько впечатлен композицией, что разыскал ее автора, и вскоре между ними вспыхнули чувства. Квинт позже вспоминала, что артист мог быть страстным и вспыльчивым — однажды он даже бросил в нее пепельницу в порыве ревности.Кроме того, ему приписывали связи с Лаймой Вайкуле и Ларисой Долиной. Однако сами певицы эти слухи никогда не подтверждали.Неоднозначные разговоры ходят и вокруг личной жизни Леонтьева в более широком смысле. О его ориентации спорят не первое десятилетие, но сам он избегает прямых ответов и комментариев.Пластика, которая вышла боком?В погоне за молодостью Леонтьев много раз ложился под нож хирургов. Первые вмешательства начались еще в 2000-х: блефаропластика, ринопластика, бесконечные фейслифтинги. Но если поначалу процедуры давали эффект, то позже последствия стали слишком заметны. Одна из первых операций на веках прошла неудачно — глаза перестали полностью закрываться, а исправить ситуацию удалось далеко не сразу.Подтяжки лица делались снова и снова, пока кожа не натянулась до состояния "фарфоровой маски". Были и другие изменения: удаление жира с бедер, увеличение губ, пластика носа. В 2013 году врачи уже запретили Леонтьеву делать новые вмешательства — организм больше не выдерживал нагрузку.Последней серьезной операцией стали вмешательства на коленях — певец старался поддерживать не только лицо, но и тело. Последствия хирургических манипуляций, возраст и общее состояние здоровья могли сыграть свою роль в том, что Леонтьев постепенно отошел от сцены.Почему Леонтьев избавляется от своих домов?Леонтьев живет в США, а именно — в солнечном Майами. Первый его особняк находится в престижном районе Корал-Гейблз. Это двухэтажный дом площадью 386 квадратных метров с тремя спальнями и дизайнерским интерьером в стиле сафари: шкуры диких животных, африканские маски, экзотические статуэтки. В 2014 году он стоил около 3-4 миллионов долларов.Позже, к своему 70-летию, артист приобрел еще один дом, еще более роскошный. Шесть спален, бассейн, личный тренажерный зал, терраса с видом на океан — все это расположилось на набережной Майами. Покупка обошлась в 5-5,5 миллионов долларов.В СМИ появилась информация, что Леонтьев продал один из американских особняков.В 2008 году Леонтьев приобрел недвижимость и в Европе — просторную виллу в Аликанте (Испания) на берегу Средиземного моря. 320 квадратных метров площади, 1,5 гектара земли, фруктовый сад, бассейн... По соседству — дом Дэвида и Виктории Бекхэм. На покупку ушло около 4 миллионов евро. Но сам артист на испанской вилле практически не жил — ее сдавали в аренду.До переезда в США Леонтьев владел трехуровневой квартирой в Москве, в историческом доме на Колокольниковом переулке - 200 "квадратов" стоимость около 100 миллионов рублей. В 2023 году стало известно, что Леонтьев оформил доверенность на продажу этой недвижимости. В СМИ обсуждали, что это могло быть связано с желанием окончательно "разорвать" связь с Россией, однако официального подтверждения этой версии не было.Несколько лет назад у Валерия Леонтьева была внушительная коллекция недвижимости — от Майами до Москвы. Роскошные особняки, просторные квартиры, вилла на берегу Средиземного моря... Но со временем артист начал избавляться от имущества, что породило множество слухов: то ли тяготят налоги, то ли дело в расходах на содержание, то ли есть другие причины."Собачий" бизнесПомимо получения прибыли от сдачи недвижимости в аренду, Леонтьев и его супруга развивают в Майами бизнес, связанный с уходом за собаками. Людмила открыла элитную гостиницу и парикмахерскую для питомцев, которая специализируется на обслуживании состоятельных клиентов. Среди ее постоянных посетителей — владельцы собак с острова Фишер-Айленд, где проживают такие звезды, как Анна Курникова и Энрике Иглесиас, Джулия Робертс, Мел Гибсон и Опра Уинфри.Ушел в затвор?Сегодня 75-летний Валерий Леонтьев редко появляется на публике. Нет больших концертов, нет публичных выходов, нет интервью.Одни поклонники говорят, что Леонтьев наконец-то позволил себе заслуженный покой — сменил блестящие костюмы на домашнюю одежду, сцену — на тишину виллы у моря. Другие уверены, что он просто не нужен никому: нет детей, нет преемников, нет громких проектов.Возможно, правда — где-то посередине. За плечами Леонтьева — десятилетия под светом софитов, постоянная борьба с возрастом, давление славы. Когда-то его обвиняли в экстравагантности и осуждали за эксперименты с внешностью. Теперь же он словно вернул долг судьбе: вышел из кадра. Занимается бизнесом, ведет вполне комфортную жизнь. Просто без лишних глаз, публичности и огней рампы.

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жилье, майами, сша, средиземное море, майкл джексон, алла пугачева, валерий леонтьев