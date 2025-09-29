https://ria.ru/20250929/chernavskiy-2045251140.html

Умер Юрий Чернавский

2025-09-29T22:08:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автор песен к фильму "Выше Радуги", композитор Юрий Чернавский умер в возрасте 77 лет, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). "Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский - замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде", - говорится в сообщении. Причина смерти композитора не указана, информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно. "Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем - в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания", - говорится в заключении. Чернавский выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР. Сотрудничал с известными советскими, такими как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, продюсировал крупные музыкальные фестивали и проекты. Он написал такие песни, как "Маргарита", "Робинзон", "Зурбаган", "Острова" и другие. Последние годы проживал в США.

