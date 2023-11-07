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Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию - РИА Новости, 07.11.2023
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Шоубиз
 
18:06 07.11.2023 (обновлено: 18:17 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/leontev-1907979719.html
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию - РИА Новости, 07.11.2023
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию
Друг Валерий Леонтьева, композитор Михаил Герцман в беседе с изданием "Абзац" объяснил, почему знаменитый артист не возвращается в Россию из США. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:06
2023-11-07T18:17
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Друг Валерий Леонтьева, композитор Михаил Герцман в беседе с изданием "Абзац" объяснил, почему знаменитый артист не возвращается в Россию из США. "Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично", – предположил Герцман. Заслуженный деятель искусств РФ также порассуждал на тему возможных концертов Валерия Леонтьева, и отметил, что выступления исполнителя хитов "Полет на дельтаплане" и "Казанова" вряд ли состоятся. "Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием", — уверен композитор. В прошлом году Валерий Леонтьев улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович.Артист также перестал давать концерты, выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети и посещать светские события.По данным СМИ, 74-летний музыкант живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.
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новости шоу-бизнеса, россия, валерий леонтьев
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Валерий Леонтьев
Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию

Друг Леонтьева сказал, что артист не приезжает в Россию из-за неопределенности

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЮбилейный концерт Валерия Леонтьева
Юбилейный концерт Валерия Леонтьева - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Друг Валерий Леонтьева, композитор Михаил Герцман в беседе с изданием "Абзац" объяснил, почему знаменитый артист не возвращается в Россию из США.
«
"Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично", – предположил Герцман.
Заслуженный деятель искусств РФ также порассуждал на тему возможных концертов Валерия Леонтьева, и отметил, что выступления исполнителя хитов "Полет на дельтаплане" и "Казанова" вряд ли состоятся.
«
"Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием", — уверен композитор.
В прошлом году Валерий Леонтьев улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович.
Артист также перестал давать концерты, выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети и посещать светские события.
По данным СМИ, 74-летний музыкант живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.
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