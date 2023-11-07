https://ria.ru/20231107/leontev-1907979719.html

Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию

Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию - РИА Новости, 07.11.2023

Друг Леонтьева объяснил, почему певец не возвращается в Россию

Друг Валерий Леонтьева, композитор Михаил Герцман в беседе с изданием "Абзац" объяснил, почему знаменитый артист не возвращается в Россию из США. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:06

2023-11-07T18:06

2023-11-07T18:17

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валерий леонтьев

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Друг Валерий Леонтьева, композитор Михаил Герцман в беседе с изданием "Абзац" объяснил, почему знаменитый артист не возвращается в Россию из США. "Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично", – предположил Герцман. Заслуженный деятель искусств РФ также порассуждал на тему возможных концертов Валерия Леонтьева, и отметил, что выступления исполнителя хитов "Полет на дельтаплане" и "Казанова" вряд ли состоятся. "Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием", — уверен композитор. В прошлом году Валерий Леонтьев улетел в Майами к своей супруге Людмиле Исакович.Артист также перестал давать концерты, выходить на связь с поклонниками на своей странице в соцсети и посещать светские события.По данным СМИ, 74-летний музыкант живет за счет удачных денежных вложений и вилле в Италии, которую сдает в аренду. У жены Леонтьева тоже есть источник дохода. Несколько лет назад она открыла гостиницу и парикмахерскую для собак.

https://ria.ru/20230711/leontev-1883275131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, валерий леонтьев