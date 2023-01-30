https://ria.ru/20230130/leontev-1848388267.html

Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста

Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста - РИА Новости, 30.01.2023

Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста

Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщили, что соседка певца подала на... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:31

2023-01-30T14:31

2023-01-30T14:31

шоубиз

валерий леонтьев

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/83/1494998384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0f56d5a75a3ac3eb542e7db1e1d903c.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщили, что соседка певца подала на него в суд из-за затопленной квартиры. Причиной слухов послужила ошибка. В документе, который опубликовали на портале судов Москвы, действительно фигурировал Леонтьев. Однако речь шла об однофамильце звезды. Мужчина, против которого было выдвинуто обвинение в затоплении квартиры соседки, отличался от артиста именем и отчеством. Кроме того, певец больше года не находился в Москве. Он переехал в свой особняк в Майами прошлой зимой. Также музыкант прекратил выходить в свет и давать интервью. Ранее Мэрилин Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Причиной разбирательства послужило обвинение рок-звезды в сексуальном насилии.

https://ria.ru/20230119/kompensatsiya-1846126834.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий леонтьев, знаменитости