https://ria.ru/20230130/leontev-1848388267.html
Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста
Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста - РИА Новости, 30.01.2023
Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста
Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщили, что соседка певца подала на... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:31
2023-01-30T14:31
2023-01-30T14:31
шоубиз
валерий леонтьев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщили, что соседка певца подала на него в суд из-за затопленной квартиры. Причиной слухов послужила ошибка. В документе, который опубликовали на портале судов Москвы, действительно фигурировал Леонтьев. Однако речь шла об однофамильце звезды. Мужчина, против которого было выдвинуто обвинение в затоплении квартиры соседки, отличался от артиста именем и отчеством. Кроме того, певец больше года не находился в Москве. Он переехал в свой особняк в Майами прошлой зимой. Также музыкант прекратил выходить в свет и давать интервью. Ранее Мэрилин Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Причиной разбирательства послужило обвинение рок-звезды в сексуальном насилии.
https://ria.ru/20230119/kompensatsiya-1846126834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий леонтьев, знаменитости
Шоубиз, Валерий Леонтьев, Знаменитости
Представитель Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста
Директор Леонтьева опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об иске против артиста на 250 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщили, что соседка певца подала на него в суд из-за затопленной квартиры.
"Никогда такого не было. Я не знаю, о ком идет речь. Я не знаю ничего по поводу протечек. Возможно когда-то они и были, но суда и выплат точно не было. Это все вранье!" – заявил менеджер музыканта "Пятому каналу".
Причиной слухов послужила ошибка. В документе, который опубликовали на портале судов Москвы, действительно фигурировал Леонтьев. Однако речь шла об однофамильце звезды. Мужчина, против которого было выдвинуто обвинение в затоплении квартиры соседки, отличался от артиста именем и отчеством.
Кроме того, певец больше года не находился в Москве. Он переехал в свой особняк в Майами прошлой зимой. Также музыкант прекратил выходить в свет и давать интервью.
Ранее Мэрилин Мэнсон заключил
досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Причиной разбирательства послужило обвинение рок-звезды в сексуальном насилии.