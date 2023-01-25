https://ria.ru/20230125/menson-1847292971.html

Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии

Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии - РИА Новости, 25.01.2023

Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии

Музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) и актриса Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:40

2023-01-25T12:40

2023-01-25T12:40

шоубиз

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

знаменитости

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) и актриса Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии. Однако условия достигнутого соглашения остались неизвестны.В мае 2021 года Бьянко подала иск к музыканту и его компании Marilyn Manson Records Inc. Она обвинила рокера в избиении и насильственных действиях сексуального характера. По словам артистки, в тот момент она находилась в бессознательном состоянии. Кроме того, в заявлении актрисы говорилось, что "мистер Уорнер неоднократно использовал наркотики, силу и угрозы применения силы для принуждения к сексуальным действиям". Однако Мэнсон отрицал обвинения девушки. В 2021 году адвокат музыканта назвал ее претензии "доказуемо ложными". По словам юриста, иск был подан после отказа его клиента уступить Бьянко в ее "финансовых требованиях, основанных на поведении, которого никогда не было". В прошлом году американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила артиста в насилии. Также она заявила, что исполнитель "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". После этого еще четыре женщины сообщили о сексуальном и психологическом насилии со стороны музыканта. Позже артист назвал их претензии в свой адрес "ужасным искажением реальности".Ранее в Калифорнии отклонили иск против певца в связи с истечением срока давности. Обратившаяся в суд женщина обвиняла артиста в насилии.

https://ria.ru/20221230/tayler-1842419029.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости