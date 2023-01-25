https://ria.ru/20230125/menson-1847292971.html
Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии
Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии - РИА Новости, 25.01.2023
Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии
Музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) и актриса Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:40
2023-01-25T12:40
2023-01-25T12:40
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) и актриса Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии. Однако условия достигнутого соглашения остались неизвестны.В мае 2021 года Бьянко подала иск к музыканту и его компании Marilyn Manson Records Inc. Она обвинила рокера в избиении и насильственных действиях сексуального характера. По словам артистки, в тот момент она находилась в бессознательном состоянии. Кроме того, в заявлении актрисы говорилось, что "мистер Уорнер неоднократно использовал наркотики, силу и угрозы применения силы для принуждения к сексуальным действиям". Однако Мэнсон отрицал обвинения девушки. В 2021 году адвокат музыканта назвал ее претензии "доказуемо ложными". По словам юриста, иск был подан после отказа его клиента уступить Бьянко в ее "финансовых требованиях, основанных на поведении, которого никогда не было". В прошлом году американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила артиста в насилии. Также она заявила, что исполнитель "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". После этого еще четыре женщины сообщили о сексуальном и психологическом насилии со стороны музыканта. Позже артист назвал их претензии в свой адрес "ужасным искажением реальности".Ранее в Калифорнии отклонили иск против певца в связи с истечением срока давности. Обратившаяся в суд женщина обвиняла артиста в насилии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости
Шоубиз, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Знаменитости
Мэрилин Мэнсон заключил соглашение по иску о сексуальном насилии
Мэрилин Мэнсон заключил соглашение с Эсме Бьянко по иску о сексуальном насилии
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Музыкант Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) и актриса Эсме Бьянко заключили досудебное соглашение по иску о сексуальном насилии.
"Мисс Бьянко согласилась урегулировать свои претензии к Брайану Уорнеру и Marilyn Manson Records Inc., чтобы продолжить свою жизнь и карьеру", – сообщил адвокат актрисы Джей Эллвангер журналу Rolling Stone.
Однако условия достигнутого соглашения остались неизвестны.
В мае 2021 года Бьянко подала иск к музыканту и его компании Marilyn Manson Records Inc. Она обвинила рокера в избиении и насильственных действиях сексуального характера. По словам артистки, в тот момент она находилась в бессознательном состоянии.
Кроме того, в заявлении актрисы говорилось, что "мистер Уорнер неоднократно использовал наркотики, силу и угрозы применения силы для принуждения к сексуальным действиям".
Однако Мэнсон отрицал обвинения девушки. В 2021 году адвокат музыканта назвал ее претензии "доказуемо ложными". По словам юриста, иск был подан после отказа его клиента уступить Бьянко в ее "финансовых требованиях, основанных на поведении, которого никогда не было".
В прошлом году американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила артиста в насилии. Также она заявила, что исполнитель "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".
После этого еще четыре женщины сообщили о сексуальном и психологическом насилии со стороны музыканта. Позже артист назвал их претензии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
Ранее в Калифорнии отклонили
иск против певца в связи с истечением срока давности. Обратившаяся в суд женщина обвиняла артиста в насилии.