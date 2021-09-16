https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html

Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона

Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона - РИА Новости, 16.09.2021

Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона

Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:04

2021-09-16T13:04

2021-09-16T13:04

шоубиз

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

знаменитости

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News.Женщина обратилась в суд в мае текущего года. Она начала встречаться с рокером в 2011 году, а затем заявила, что певец умышленно причинял ей эмоциональный стресс.Иск был отклонен в связи с истечением срока давности. Подчеркивается, что судья дал адвокатам 20 дней на то, чтобы подать новый иск.Мэнсона уже не раз обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Еще три женщины подали иск против певца. Среди них британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".С обвинениями против артиста выступала также американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса заявила, что Мэрилин годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".

https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости