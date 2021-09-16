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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона - РИА Новости, 16.09.2021
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона
Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:04
2021-09-16T13:04
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News.Женщина обратилась в суд в мае текущего года. Она начала встречаться с рокером в 2011 году, а затем заявила, что певец умышленно причинял ей эмоциональный стресс.Иск был отклонен в связи с истечением срока давности. Подчеркивается, что судья дал адвокатам 20 дней на то, чтобы подать новый иск.Мэнсона уже не раз обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Еще три женщины подали иск против певца. Среди них британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".С обвинениями против артиста выступала также американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса заявила, что Мэрилин годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".
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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости
13:04 16.09.2021
 

Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News.
Женщина обратилась в суд в мае текущего года. Она начала встречаться с рокером в 2011 году, а затем заявила, что певец умышленно причинял ей эмоциональный стресс.
Иск был отклонен в связи с истечением срока давности. Подчеркивается, что судья дал адвокатам 20 дней на то, чтобы подать новый иск.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмериканский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон во время выступления
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон во время выступления - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон во время выступления
Мэнсона уже не раз обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Еще три женщины подали иск против певца. Среди них британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".
С обвинениями против артиста выступала также американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса заявила, что Мэрилин годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".
Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".
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