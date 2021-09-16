https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона - РИА Новости, 16.09.2021
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона
Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:04
2021-09-16T13:04
2021-09-16T13:04
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149951/94/1499519453_0:17:3582:2032_1920x0_80_0_0_cf8dc93d65f8a8e9bfd6be24dd13b6db.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил телеканал Fox News.Женщина обратилась в суд в мае текущего года. Она начала встречаться с рокером в 2011 году, а затем заявила, что певец умышленно причинял ей эмоциональный стресс.Иск был отклонен в связи с истечением срока давности. Подчеркивается, что судья дал адвокатам 20 дней на то, чтобы подать новый иск.Мэнсона уже не раз обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Еще три женщины подали иск против певца. Среди них британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".С обвинениями против артиста выступала также американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса заявила, что Мэрилин годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".
https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149951/94/1499519453_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_b661cf918c21c9160c54e01d1422696f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.
Судья в Калифорнии отклонил иск женщины, обвинившей американского певца Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, сообщил
телеканал Fox News.
Женщина обратилась в суд в мае текущего года. Она начала встречаться с рокером в 2011 году, а затем заявила, что певец умышленно причинял ей эмоциональный стресс.
Иск был отклонен в связи с истечением срока давности. Подчеркивается, что судья дал адвокатам 20 дней на то, чтобы подать новый иск.
Мэнсона уже не раз обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Еще три женщины подали иск против певца. Среди них британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая проститутку Рос в сериале "Игра престолов".
С обвинениями против артиста выступала также американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада". Актриса заявила, что Мэрилин годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".
Мэнсон назвал
обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".