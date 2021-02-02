https://ria.ru/20210202/menson-1595610402.html

Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "искажением реальности"

Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "искажением реальности"

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности". РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T08:54

2021-02-02T08:54

2021-02-02T08:54

культура

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".Ранее американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.Ранее стало известно, что в свете выдвинутых против Мэнсона обвинений в насилии лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с певцом.Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.

https://ria.ru/20201227/depp-1591036923.html

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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), в мире