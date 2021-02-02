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Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "искажением реальности"
Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес "искажением реальности"
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности". РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T08:54
2021-02-02T08:54
2021-02-02T08:54
культура
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".Ранее американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.Ранее стало известно, что в свете выдвинутых против Мэнсона обвинений в насилии лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с певцом.Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), в мире
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон
назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
Ранее американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.
"Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время притягивали споры, но эти недавние заявления обо мне - это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были по согласию с близкими по духу партнерами. Независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое, это правда", - написал Мэнсон на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что в свете выдвинутых против Мэнсона обвинений в насилии лейбл Loma Vista Recording объявил о прекращении сотрудничества с певцом.
Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
27 декабря 2020, 08:00Фантастические твари