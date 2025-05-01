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Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью? - РИА Новости, 01.05.2025
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Шоубиз
 
09:20 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/leontev-2014327927.html
Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью?
Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью? - РИА Новости, 01.05.2025
Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью?
Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и закрытых артистов российского шоу-бизнеса. Последнее крупное интервью легендарный певец давал много лет назад,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:20:00+03:00
2025-05-01T09:20:00+03:00
шоубиз
москва
майами
россия
валерий леонтьев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и закрытых артистов российского шоу-бизнеса. Последнее крупное интервью легендарный певец давал много лет назад, после чего полностью прекратил контакты с журналистами. Этот сознательный уход от публичности породил множество слухов и домыслов. Но в чем истинная причина?С меня достаточноС начала 2022 года Валерий Леонтьев не выступал с концертами, редко давал интервью и отказывался от участия в музыкальных мероприятиях.Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что артист решил уйти со сцены. Леонтьев считает, что уже достаточно отработал на отечественной эстраде. Об уходе Леонтьева со сцены официально стало известно 19 марта прошлого года, в день его 75-летнего юбилея.По информации на февраль 2025-го, Леонтьев "вышел из кадра", занимается бизнесом и ведет комфортную жизнь, без публичности и лишнего внимания к себе.Без выколачивания денегСвой тихий уход артист объяснил просто."Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Кремле, в Питере, в "Октябрьском", и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — честно высказался Леонтьев.Кроме того, концертный директор певца отмечал, что никаких больше активностей исполнитель не хочет. Многие заподозрили, что Леонтьев переехал в США. Хотя певец всегда был очень закрытой персоной, интервью особо не давал и обсуждал исключительно творческую жизнь. Позже все-таки коллеги и знакомые певца опровергли переезд музыканта."Почему не приезжает Леонтьев в Россию? Еще как приезжает! Бывает, и регулярно, но он же не блогер, чтобы свои шаги освещать везде, и друзья у него из другой категории — без трансляции жизни в соцсетях и на публике. Он был и весной прошлой здесь — пел на частном мероприятии. В Москву Леонтьев прилетал и совсем недавно — минувшей осенью: был почти два месяца, а улетел, кажется, в конце ноября".Затеял ремонт в своей московской квартире, много встречался с друзьями, общался с многочисленными знакомыми. Без работы не скучает — дел полно, наслаждается отдыхом, впервые живет без гастрольного графика. Все-таки возраст "не мальчуковый", — рассказали знакомые Валерия "Комсомольской правде".Живет затворникомСейчас Валерий живет затворником и наслаждается жизнью. В 80-90-х годах певец был достаточно медийной персоной, регулярно появляясь в прессе и на телевидении. Резкая смена поведения совпала по времени с изменением форматов российских СМИ, которые стали уделять больше внимания личной жизни звезд, а не их творчеству. По словам близкого окружения артиста, именно это стало ключевым фактором его ухода в "информационную тень".К тому же Леонтьев имеет принципиальную позицию относительно личного пространства. В редких комментариях через третьих лиц артист неоднократно подчеркивал, что считает свою частную жизнь неприкосновенной территорией, не подлежащей обсуждению.Запретная тема биографииДля певца тема личной жизни является запретной темой в его биографии. Во многом это связано с тем, что Валерия обвиняли в нетрадиционной ориентации. Даже наличие жены Людмилы Исакович не помогло избежать слухов вокруг Леонтьева. Подогревал все сплетни тот факт, что расписались Валерий и Людмила через 20 лет после знакомства. К тому же жена артиста давно живет в Америке. Однако певец поддержал ее выбор, купил дом в Майами и продолжал жить в России как ни в чем не бывало. А при любой возможности летал в Штаты к супруге.В СМИ часто писали про разногласия в паре и назревающий развод, но исполнитель опровергал все домыслы."Неправда! Придумал все это какой-то дурак, чтобы увеличить тираж желтой прессы. Остальные подхватили. У нас с Люсей все в порядке", — делился Валерий.Долгое время артист жил на две страны, но осел в Майами. Больше подробностей о его личной жизни неизвестно.Поклонники артиста смирились с его позицией, воспринимая редкие появления на сцене как драгоценную возможность прикоснуться к творчеству живой легенды. Журналисты же продолжают надеяться, что когда-нибудь завеса тайны личной жизни будет приподнята и Валерий Леонтьев все же решится рассказать свою историю сам.
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москва, майами, россия, валерий леонтьев
Шоубиз, Москва, Майами, Россия, Валерий Леонтьев

Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью?

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певец Валерий Леонтьев на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и закрытых артистов российского шоу-бизнеса. Последнее крупное интервью легендарный певец давал много лет назад, после чего полностью прекратил контакты с журналистами. Этот сознательный уход от публичности породил множество слухов и домыслов. Но в чем истинная причина?

С меня достаточно

С начала 2022 года Валерий Леонтьев не выступал с концертами, редко давал интервью и отказывался от участия в музыкальных мероприятиях.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЮбилейный концерт Валерия Леонтьева
Юбилейный концерт Валерия Леонтьева - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Юбилейный концерт Валерия Леонтьева
Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что артист решил уйти со сцены. Леонтьев считает, что уже достаточно отработал на отечественной эстраде. Об уходе Леонтьева со сцены официально стало известно 19 марта прошлого года, в день его 75-летнего юбилея.
По информации на февраль 2025-го, Леонтьев "вышел из кадра", занимается бизнесом и ведет комфортную жизнь, без публичности и лишнего внимания к себе.

Без выколачивания денег

Свой тихий уход артист объяснил просто.
"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Кремле, в Питере, в "Октябрьском", и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — честно высказался Леонтьев.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге
Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Певец Валерий Леонтьев выступает на концерте в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге
Кроме того, концертный директор певца отмечал, что никаких больше активностей исполнитель не хочет. Многие заподозрили, что Леонтьев переехал в США. Хотя певец всегда был очень закрытой персоной, интервью особо не давал и обсуждал исключительно творческую жизнь. Позже все-таки коллеги и знакомые певца опровергли переезд музыканта.
"Почему не приезжает Леонтьев в Россию? Еще как приезжает! Бывает, и регулярно, но он же не блогер, чтобы свои шаги освещать везде, и друзья у него из другой категории — без трансляции жизни в соцсетях и на публике. Он был и весной прошлой здесь — пел на частном мероприятии. В Москву Леонтьев прилетал и совсем недавно — минувшей осенью: был почти два месяца, а улетел, кажется, в конце ноября".
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКонкурс молодых исполнителей "Новая волна — 2010" в Юрмале
Конкурс молодых исполнителей Новая волна-2010 проходит в Юрмале - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конкурс молодых исполнителей "Новая волна — 2010" в Юрмале
Затеял ремонт в своей московской квартире, много встречался с друзьями, общался с многочисленными знакомыми. Без работы не скучает — дел полно, наслаждается отдыхом, впервые живет без гастрольного графика. Все-таки возраст "не мальчуковый", — рассказали знакомые Валерия "Комсомольской правде".

Живет затворником

Сейчас Валерий живет затворником и наслаждается жизнью. В 80-90-х годах певец был достаточно медийной персоной, регулярно появляясь в прессе и на телевидении. Резкая смена поведения совпала по времени с изменением форматов российских СМИ, которые стали уделять больше внимания личной жизни звезд, а не их творчеству. По словам близкого окружения артиста, именно это стало ключевым фактором его ухода в "информационную тень".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалерий Леонтьев
Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Валерий Леонтьев
К тому же Леонтьев имеет принципиальную позицию относительно личного пространства. В редких комментариях через третьих лиц артист неоднократно подчеркивал, что считает свою частную жизнь неприкосновенной территорией, не подлежащей обсуждению.

Запретная тема биографии

Для певца тема личной жизни является запретной темой в его биографии. Во многом это связано с тем, что Валерия обвиняли в нетрадиционной ориентации. Даже наличие жены Людмилы Исакович не помогло избежать слухов вокруг Леонтьева. Подогревал все сплетни тот факт, что расписались Валерий и Людмила через 20 лет после знакомства. К тому же жена артиста давно живет в Америке. Однако певец поддержал ее выбор, купил дом в Майами и продолжал жить в России как ни в чем не бывало. А при любой возможности летал в Штаты к супруге.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевец Валерий Леонтьев
Певец Валерий Леонтьев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Певец Валерий Леонтьев
В СМИ часто писали про разногласия в паре и назревающий развод, но исполнитель опровергал все домыслы.
"Неправда! Придумал все это какой-то дурак, чтобы увеличить тираж желтой прессы. Остальные подхватили. У нас с Люсей все в порядке", — делился Валерий.
Долгое время артист жил на две страны, но осел в Майами. Больше подробностей о его личной жизни неизвестно.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкВалерий Леонтьев выступил с концертом на "Славянском базаре"
Валерий Леонтьев выступил с концертом на Славянском базаре - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Валерий Леонтьев выступил с концертом на "Славянском базаре"
Поклонники артиста смирились с его позицией, воспринимая редкие появления на сцене как драгоценную возможность прикоснуться к творчеству живой легенды. Журналисты же продолжают надеяться, что когда-нибудь завеса тайны личной жизни будет приподнята и Валерий Леонтьев все же решится рассказать свою историю сам.
 
ШоубизМоскваМайамиРоссияВалерий Леонтьев
 
 
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