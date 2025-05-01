https://ria.ru/20250501/leontev-2014327927.html

Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью?

Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью? - РИА Новости, 01.05.2025

Почему Валерий Леонтьев уже 20 лет не дает интервью?

Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и закрытых артистов российского шоу-бизнеса. Последнее крупное интервью легендарный певец давал много лет назад,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:20:00+03:00

2025-05-01T09:20:00+03:00

2025-05-01T09:20:00+03:00

шоубиз

москва

майами

россия

валерий леонтьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764055888_0:31:3030:1735_1920x0_80_0_0_cc58fe06926343c40e75af12f9b008b5.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и закрытых артистов российского шоу-бизнеса. Последнее крупное интервью легендарный певец давал много лет назад, после чего полностью прекратил контакты с журналистами. Этот сознательный уход от публичности породил множество слухов и домыслов. Но в чем истинная причина?С меня достаточноС начала 2022 года Валерий Леонтьев не выступал с концертами, редко давал интервью и отказывался от участия в музыкальных мероприятиях.Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что артист решил уйти со сцены. Леонтьев считает, что уже достаточно отработал на отечественной эстраде. Об уходе Леонтьева со сцены официально стало известно 19 марта прошлого года, в день его 75-летнего юбилея.По информации на февраль 2025-го, Леонтьев "вышел из кадра", занимается бизнесом и ведет комфортную жизнь, без публичности и лишнего внимания к себе.Без выколачивания денегСвой тихий уход артист объяснил просто."Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Кремле, в Питере, в "Октябрьском", и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — честно высказался Леонтьев.Кроме того, концертный директор певца отмечал, что никаких больше активностей исполнитель не хочет. Многие заподозрили, что Леонтьев переехал в США. Хотя певец всегда был очень закрытой персоной, интервью особо не давал и обсуждал исключительно творческую жизнь. Позже все-таки коллеги и знакомые певца опровергли переезд музыканта."Почему не приезжает Леонтьев в Россию? Еще как приезжает! Бывает, и регулярно, но он же не блогер, чтобы свои шаги освещать везде, и друзья у него из другой категории — без трансляции жизни в соцсетях и на публике. Он был и весной прошлой здесь — пел на частном мероприятии. В Москву Леонтьев прилетал и совсем недавно — минувшей осенью: был почти два месяца, а улетел, кажется, в конце ноября".Затеял ремонт в своей московской квартире, много встречался с друзьями, общался с многочисленными знакомыми. Без работы не скучает — дел полно, наслаждается отдыхом, впервые живет без гастрольного графика. Все-таки возраст "не мальчуковый", — рассказали знакомые Валерия "Комсомольской правде".Живет затворникомСейчас Валерий живет затворником и наслаждается жизнью. В 80-90-х годах певец был достаточно медийной персоной, регулярно появляясь в прессе и на телевидении. Резкая смена поведения совпала по времени с изменением форматов российских СМИ, которые стали уделять больше внимания личной жизни звезд, а не их творчеству. По словам близкого окружения артиста, именно это стало ключевым фактором его ухода в "информационную тень".К тому же Леонтьев имеет принципиальную позицию относительно личного пространства. В редких комментариях через третьих лиц артист неоднократно подчеркивал, что считает свою частную жизнь неприкосновенной территорией, не подлежащей обсуждению.Запретная тема биографииДля певца тема личной жизни является запретной темой в его биографии. Во многом это связано с тем, что Валерия обвиняли в нетрадиционной ориентации. Даже наличие жены Людмилы Исакович не помогло избежать слухов вокруг Леонтьева. Подогревал все сплетни тот факт, что расписались Валерий и Людмила через 20 лет после знакомства. К тому же жена артиста давно живет в Америке. Однако певец поддержал ее выбор, купил дом в Майами и продолжал жить в России как ни в чем не бывало. А при любой возможности летал в Штаты к супруге.В СМИ часто писали про разногласия в паре и назревающий развод, но исполнитель опровергал все домыслы."Неправда! Придумал все это какой-то дурак, чтобы увеличить тираж желтой прессы. Остальные подхватили. У нас с Люсей все в порядке", — делился Валерий.Долгое время артист жил на две страны, но осел в Майами. Больше подробностей о его личной жизни неизвестно.Поклонники артиста смирились с его позицией, воспринимая редкие появления на сцене как драгоценную возможность прикоснуться к творчеству живой легенды. Журналисты же продолжают надеяться, что когда-нибудь завеса тайны личной жизни будет приподнята и Валерий Леонтьев все же решится рассказать свою историю сам.

москва

майами

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, майами, россия, валерий леонтьев